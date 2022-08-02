Предприятиям Челябинской области компенсируют более 70 млн рублей на НИОКР

В регионе названы первые получатели новых грантов

Фонд развития промышленности Челябинской области подвел итоги конкурса на предоставление предприятиям финансовой поддержки в форме грантов на возмещение части затрат по проведенным ими научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Из 17 заявок наблюдательным советом регионального ФРП, который возглавляет замгубернатора области Егор Ковальчук, одобрено 13 проектов, сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Общая сумма одобренных грантов составила более 70 млн рублей.

«Новая мера направлена на поддержку компаний, реализующих НИОКР для создания конкурентоспособной импортозамещающей продукции. По распоряжению губернатора Алексея Текслера на эти цели из областного бюджета выделено 100 млн рублей. Самые активные предприятия первыми подали заявки на эти гранты, и уже в этом году они смогут получить средства, компенсирующие часть их затрат. У остальных производителей области есть шанс воспользоваться новым инструментом господдержки и вернуть в свои активы до 20 млн рублей», — уточняет директор регионального ФРП Сергей Казаков.

Среди победителей конкурса — челябинский радиозавод «Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника»), разработавший современное техническое решение, способное обеспечить сохранность периметра в любое время суток и при любых метеоусловиях, а также в автоматическом режиме выполнять видеоаналитику и мониторинг. Радиолокационное оборудование востребовано у российских аэропортов. Предприятию направлен грант в размере трех миллионов рублей.

Миасский завод медицинского оборудования (АО «АМС») презентовал проект по разработке деконтаминатора. Высокотехнологичный «робот» предназначен для низкотемпературного обеззараживания помещений парами перекиси водорода. Оборудование широко востребовано в медицинской сфере, на фармацевтических и микробиологических производствах, в пищевой и косметической промышленности.

«Благодаря гранту у нас появятся дополнительные финансовые возможности, и эти средства мы вложим в доработку и ускорение реализации проекта по созданию деконтаминатора. Как промышленное предприятие, мы впервые получаем грант на НИОКР. У нас в разработке постоянно находится несколько новых перспективных изделий, и на эту работу мы тратим собственные средства. Грантовая поддержка государства позволит ускорить эти разработки», — сообщил генеральный директор АО «АМС» Николай Гусько.

ООО «Трактор» получило грант на компенсацию затрат по разработке комплекса по выращиванию картофеля на базе трактора «Уралец-250» с кабиной. Благодаря господдержке компания компенсирует более 11 млн рублей собственных затрат на НИОКР. Сегодня в сельском хозяйстве используются в основном японские и польские аналогичные комплексы, продукция завода «Трактор» способна заместить импортные аналоги.

Импортозамещающую продукцию создает конструкторское бюро «РАТРАК-УРАЛ». Его разработка — снегоуплотнительная техника (ратраки) для подготовки горнолыжных склонов, лыжных и биатлонных трасс. Серийного производства представленного класса машин в стране нет. Опытный образец ратрака SKICAT SC240 челябинского завода планируется запустить в серийное производство уже к концу этого года.

В числе грантополучателей такие южноуральские предприятия, как «ДСТ — УРАЛ», «ПКФ Политранс», «ЭлМетро Групп», «НПО РТС», «Лаборатория технологической одежды», «Текстильные машины Сиренко» и другие.