Предприятия Южного Урала предоставили 3 тысячи вакансий для участников СВО

На заседании Союза промышленников и предпринимателей обсудили меры поддержки бойцов

На заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области сегодня, 12 декабря, главным вопросом повестки стала тема соцподдержки и трудоустройства участников СВО и членов их семей. В настоящее время в банке вакансий — порядка 3 тысяч предложений с зарплатой от 70 тысяч рублей и выше.

«В регионе предоставляется более 140 мер поддержки, установленных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Общий объем средств, направленных из областного бюджета на предоставление мер соцподдержки участникам спецоперации и их семьям с начала спецоперации, превысил 35 миллиардов рублей», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.





Значимая роль в этой работе принадлежит созданному в октябре 2023 года по поручению губернатора Алексея Текслера Единому центру поддержки и реабилитации участников специальной военной операции. Он стал основным звеном в системе поддержки участников спецоперации и их семей, благодаря объединению усилий ведомств и организаций под одной крышей. Помощь участникам спецоперации оказывается комплексно, по принципу «одного окна».

«Особенно в нашей помощи, в помощи государства, нуждаются бойцы, завершившие участие в спецоперации. Важны все аспекты, позволяющие вернуться к мирной жизни: медицинская реабилитация, психологическая помощь и, конечно, помощь в обучении, переобучении и трудоустройстве. С каждым человеком работаем индивидуально, учитывая его личные обстоятельства и потребности», — отметила Наталья Лугачева.

О работе центров занятости и проведении специализированных ярмарок вакансий для участников СВ и членов их семей на заседании доложил начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.





По словам первого вице-президента СПП Челябинской области Павла Шиляева, на «Магнитогорском металлургическом комбинате» с 2022 года внедрили комплекс мер помощи участников СВО и членов их семей. Так, при заключении контракта предприятие выплачивает 100 тысяч рублей, далее ежемесячно продолжает выплачивать 22440 рублей каждому ребенку бойца до наступления ему 18 лет.

При возвращении на рабочее место после увольнения со службы бойцу на ММК полагается выплата в размере 5 МРОТ (112,2 тысячи рублей), полностью оплачивается за счет работодателя санаторно-курортное лечение. Только на эти меры поддержки предприятием было направлено более 600 миллионов рублей. На регулярной основе ММК осуществляется отправка гуманитарной помощи бойцам, находящимся «за ленточкой» (отправлено грузов на сумму порядка 1 миллиарда рублей).