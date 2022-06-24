Предприятия УрФО увеличат поставки оборудования для нефтехимической отрасли

Импортозамещение открывает перед уральским машиностроением новые перспективы

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание с представителями регионов и бизнеса. Темой встречи стало использование высокотехнологичной продукции уральских предприятий в интересах нефтехимической отрасли, сообщила сегодня, 24 июня, пресс-служба полпредства. По словам Владимира Якушева, перед предприятиями сейчас открыто окно возможностей, позволяющее увеличить объемы производства и поставок.

«Оборудование предприятий УрФО востребовано в нефтехимической отрасли. Однако нефтехимической и машиностроительной отраслям предстоит решить еще немало задач по импортозамещению. Потенциал у предприятий регионов большой. У многих компаний сегодня появилось окно возможностей — расширяться, увеличивать объемы поставок. Реализовать потенциал позволит командная, слаженная работа всех отраслей промышленности и органов власти», — отметил Владимир Якушев.

Слова полпреда конкретными цифрами дополнил гендиректор ПАО «СИБУР Холдинг» Михаил Карисалов.

«Только за период 2019—2021 годов уральскими предприятиями в адрес СИБУРа было поставлено продукции на сумму 17 млрд рублей. При этом компания видит большой потенциал по расширению взаимодействия с поставщиками из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и ХМАО-Югры»,— сообщил он.

Участники встречи отметили, что предстоит объединить усилия всех российских производителей в части создания закупочных союзов и налаживания новых логистических маршрутов. В приоритете — поиск ресурсов и технических решений на базе отечественных технологий и компонентов.