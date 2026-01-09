Предприятия Челябинской области увеличили объемы производства молока

Среднегодовой удой на одну корову превысил 7000 литров

Молочные предприятия и фермеры Челябинской области за 11 месяцев 2025 года получили 132 тысяч тонн молока, что на 1,7% больше аналогичного периода 2024 года. Среднегодовой удой на одну корову превысил 7000 литров, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

На модернизацию молочных ферм в 2025 году область направила 150 миллионов рублей.

«Челябинская область с 2019 года реализует программу модернизации в молочном животноводстве, направленную на обновление устаревших ферм и строительство новых помещений для содержания крупного рогатого скота, на оборудование доильных залов. Отрасль молочного скотоводства — одна из самых затратных, с длительным сроком окупаемости инвестиций. Поэтому, чтобы поддержать инвесторов, в роли которых выступают сами производители: молочные предприятия и фермерские хозяйства, — регион возмещает с помощью бюджетных средств до 35% затрат на капитальное строительство и новое оборудование», — уточнил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Благодаря господдержке приток инвестиций в молочное животноводство с 2019 по 2024 год составил 2,9 миллиарда рублей, реализован 31 инвестпроект. Производство молока в этих хозяйствах выросло на 21 тысячу тонн. В 2025 году инвестиции составили 442 миллиона рублей, сумма поддержки — 150 миллионов рублей, реализовано еще 7 проектов.

В пяти хозяйствах-лидерах удой выше среднеобластных значений: СПК «Коелгинское» им. Шундеева И. Н. — 10620 литров, СПК «Подовинное» — 9530 литров, КХ Карсакбаев К.Б. — 9212 литров на корову.