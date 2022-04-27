Более 1200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе #МыРаботаем. Акция стартовала в социальных сетях в конце марта. В Челябинской области к акции присоединились производители одежды, обуви, медицинского оборудования и сельхозотрасли.
Минпромторг России поддержал акцию #МыРаботаем. Ведомство поблагодарило всех, кто вопреки санкциям не прекращает работу.
«Для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство России реализует антикризисные меры. Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне, ведется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим!» — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.
Лидерами среди принявших участие во флешмобе стали хлебозаводы и мини-пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции. Пользователи соцсетей могут наблюдать кадры, сделанные на мясокомбинатах, мукомольных заводах, пивобезалкогольных производствах, молокозаводах, в тепличных хозяйствах, рыбных и рыбоводческих цехах.
В Челябинской области к акции присоединились два десятка предприятий. Среди них: фабрика «Юничел», торговая компания по производству круп и киселя «Огма-Продукт», автозавод «Урал», крупнейший в стране производитель трубопроводной арматуры — предприятие LD, ведущий поставщик мукомольной продукции в регионе компания «Ситно».
Так, предприятие LD заявило, что санкции открыли новые возможности, поскольку с рынка ушло большинство крупных конкурентов. Спрос на продукцию многократно увеличился. Чтобы наращивать обороты, компания объявила о наборе на постоянную работу новых сотрудников. В «Ситно» заявляют, что в сложившихся социально-экономических условиях о сокращении штата или остановке производства речи не идет. Напротив, вкусная и полезная еда теперь будет производиться на заводах в еще больших объемах.
Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий уверен, что большинство предприятий сейчас открывают для себя новые точки роста.
«Губернатор нашего региона Алексей Текслер призвал рассматривать новые экономические условия, в которых мы сейчас оказались, как время возможностей. И это действительно так. Постоянно, бывая на предприятиях из самых разных отраслей промышленности, я вижу, что большинство из них сейчас открывают для себя новые точки роста, меняют логистику и общую стратегию развития, диверсифицируют производства и, начиная выпускать наиболее актуальную продукцию, запуская новые линейки, создают дополнительные рабочие места. И на федеральном, и на региональном уровне выделяются очень серьезные средства для расширения арсенала мер господдержки», — говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.
Так, в областном бюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено более 4,5 млрд рублей, причем 800 млн рублей из них — на новые меры поддержки. Например, региональный Фонд развития промышленности впервые сможет возмещать предприятиям часть их затрат не только на приобретение оборудования, но и на уплату процентов по банковским кредитам. Благодаря такой комплексной поддержке темпы роста промышленности в регионе по итогам первого квартала текущего года составили 103,6%.
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