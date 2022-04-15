Предприятия Челябинской области присоединились к флешмобу #МыРаботаем

Поддержать акцию может любое предприятие

Южноуральские производители трубопроводной арматуры, сантехнического оборудования и продуктов питания присоединились к флешмобу #МыРаботаем и сняли видеоролик, в котором показали, что ограничительные меры со стороны Запада не сломят отечественную промышленность.

Флешмоб #МыРаботаем, запущенный в соцсетях российскими производителями, набирает обороты. Крупнейшее в стране производство трубопроводной арматуры — предприятие LD — уже 20 лет выпускает в Челябинске фланцы, стальные и латунные шаровые краны, полипропиленовые трубы. В состав компании входят 4 завода полного цикла, а численность сотрудников составляет более двух тысяч человек. Основными заказчиками продукции в России являются такие гиганты, как «Газпром», «Роснефть», «СИБУР» и «Фортум». Во время пика пандемии коронавируса LD — единственные в стране — производили и поставляли в больших количествах латунные краны для подачи кислорода в аппаратах ИВЛ. Компания была включена в список системообразующих предприятий РФ.

По словам генерального директора группы компаний LD Дмитрия Левина, жесткие меры Запада в отношении России лишь пошли на пользу крупным промышленным предприятиям.

«Нашим заводам санкции открыли новые возможности, поскольку с рынка ушло большинство крупных конкурентов. Спрос на нашу продукцию многократно увеличился, к нам идут новые клиенты. Чтобы наращивать обороты, мы объявили о наборе на постоянную работу новых сотрудников. Кроме того, в скором времени будет увеличена зарплата всему штату», — рассказал Дмитрий Левин.

К флешмобу #МыРаботаем присоединилась компания «Ситно», которая уже 30 лет работает в сфере сельского хозяйства. Производство «Ситно» расположено на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. В компании трудится более шести тысяч человек. Мука, макароны, хлеб, молочная продукция и продукция из птицы хорошо знакомы и любимы жителями не только Южного Урала. География продаж группы компаний «Ситно» — более 50 регионов.

В «Ситно» заявляют, что в сложившихся социально-экономических условиях о сокращении штата или остановке производства речи не идет. Напротив, вкусная и полезная еда теперь будет производиться на заводах в еще больших объемах.

Торговый дом «СантехУрал» занимается оптовыми поставками инженерной сантехники почти 30 лет. В штате компании — более 100 профессионалов. Опытные отделы аналитики, снабжения, логистики, ВЭД обеспечивают бесперебойные поставки сантехники партнерам вне зависимости от объемов заказа, сезона и внешних факторов. Продукция компании реализуется по всей стране.

Активная внешнеэкономическая деятельность помогла «СантехУралу» наладить цепочку поставок сантехники под собственными торговыми марками напрямую от производителя. Бренды компании успешно зарекомендовали себя на рынке, вот уже более 10 лет подтверждая свое качество на реальных объектах.

«Мы предлагаем более 4 тысяч наименований сантехнической продукции для отопления, водоснабжения, канализации. Все позиции постоянно в наличии на наших складах. Логистика налажена, мы продолжаем работать», — рассказал генеральный директор торгового дома «СантехУрал» Сергей Ермаков.

Добавим, что участником всероссийской акции может стать любое предприятие. Чтобы присоединиться к флешмобу необходимо снять видео со словами «Мы работаем» и выложить его в социальных сетях и мессенджерах с хештегом #МыРаботаем.

Ссылка на видео флешмоба #МыРаботаем южноуральских предприятий https://disk.yandex.ru/i/t38JzaCl5HZThA