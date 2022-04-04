Предприятия Челябинской области присоединились к флешмобу #МыРаботаем

Производители записывают видеоролики про импортозамещение

Завод «Урал», обувная фабрика «Юничел» и компания по производству круп «Огма-Продукт» сняли видеоролик, в котором показали, что санкции Запада не помешают южноуральским производителям продолжать работать на благо жителей Южного Урала и всей России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В социальных сетях набирает обороты флешмоб #МыРаботаем. Южноуральские предприятия записывают и выкладывают короткие ролики, демонстрирующие их работоспособность несмотря на санкции. Первым субъектом РФ, принявшим участие в нем, стал Краснодарский край, а сейчас к регионам-участникам присоединилась и Челябинская область.

За 80-летнюю историю автозавод «Урал» — один из лидеров российского машиностроения, выпускающий полноприводные грузовые автомобили и шасси — пережил немало кризисов. Однако, из всех непростых ситуаций предприятие выходило с честью. Вот и в нынешних условиях останавливать производство «Урал» не намерен. В 2022 году предприятие планирует выпустить 8400 моделей грузовиков. А с 1 марта текущего года всем сотрудникам завода, кроме топ-менеджеров, произведена индексация зарплаты на 11-13%.

«В условиях непростой внешнеэкономической ситуации автомобильный завод „Урал“ не прекращает и свою инвестиционную программу. Напротив, совместно с поддержкой государства наращивает и ускоряет ее. Для этих целей уже получена финансовая государственная поддержка в виде льготного займа Фонда развития промышленности в размере 2 млрд. рублей. В скором времени ожидается также дофинансирование», — сообщили в пресс-службе автомобильного завода «Урал».

По словам директора по развитию обувной фабрики «Юничел» Алексея Денисенко, санкции Запада в отношении России стали мотивацией для развития и модернизации отечественного производства. Так, на фабрике уже нашли отечественную замену ряду импортных материалов. К примеру, теперь подошвы на «Юничеле» будут делать не из заграничного полиуретана, а из отечественного пластификата. Из этого сырья обувь получается легкой, удобной и прочной. Большое внимание на предприятии уделяется также сохранению кадров.

«На самой фабрике, а также в фирменных магазинах трудятся около 5 тысяч сотрудников. И для нас — это главный актив. На самом деле, первоклассных специалистов, умеющих и любящих шить обувь, не так много. Именно поэтому наша компания сделает все возможное, что сохранить штат», — заверил Алексей Денисенко.

К флешмобу #МыРаботаем присоединилась также и торговая компания по производству круп и киселя «Огма-Продукт». Найти гречку, рис, пшено и другие продукты под челябинскими торговыми марками «Огма» и «ГастрономЪ» можно практически в любом крупном магазине России.

«На оптовом рынке „Огма-Продукт“ работает уже более 28 лет. Оборудование, комплектующие и сырье у нас преимущественно отечественного производства. Поэтому санкции на нас особо не отразились: простоев нет, объемы отгрузок стабильные. Для нашего предприятия сотрудники — это главный ресурс. Именно поэтому в ближайшее время работникам будет увеличена зарплата», — рассказала директор торгового дома «Огма-Продукт» Наталья Васильева.

Добавим, что участником всероссийской акции может стать любое предприятие. Чтобы присоединиться к флешмобу необходимо снять видео со словами «Мы работаем» и выложить его в социальных сетях и мессенджерах с хэштегом #МыРаботаем.

Ссылка на видео флешмоба #МыРаботаем южноуральских предприятий: https://disk.yandex.ru/i/UkXdgKSL9p3fkg