Предприятия Челябинской области получили гранты на создание импортозамещающих производств

Это позволит компенсировать им до 50% затрат

Фонд развития промышленности Челябинской области подвел итоги областного конкурса на получение грантовой поддержки при создании импортозамещающих производств. Область компенсирует до 50% затрат на реализацию инвестпроектов трем предприятиям, сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Речь идет о компенсации затрат на обслуживание кредитов, которые оформлялись инвесторами для выпуска продукции, способной заместить импорт. Это одна из новых программ, введенная в 2022 году региональными Минпромом и ФРП специально для поддержки производителей уникальной отечественной продукции. Наблюдательный совет фонда под председательством заместителя губернатора Егора Ковальчука рассмотрел пять заявок, из которых одобрение получили три.

«Основная задача — выявить инструменты поддержки, в которых сейчас наиболее нуждается бизнес Южного Урала, чтобы сделать их максимально доступными и простыми. Одной из таких форм помощи промышленникам стали гранты, в том числе возмещающие до 50% средств, потраченных на оплату процентов по кредитам, которые предприятия брали на запуск импортозамещающих производств. В условиях санкций они очень ощутимо снижают финансовую нагрузку на наши заводы», — говорит заместитель директора ФРП Челябинской области Алексей Титов.

Победителями конкурса стали ИП Фендель Ю. В. (производство упаковки, г. Копейск), ООО «Снежинский завод специальных электрических машин» и ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования».

Златоустовскому заводу бетоносмесительного оборудования удастся компенсировать более 6 млн рублей, потраченных на расширение производства импортозамещающей продукции — промышленных ленточных конвейеров, лент и роликов для них. Их используют при производстве бетона, а также для транспортировки полезных ископаемых в ГОКах. В планах компании — полностью заместить иностранные аналоги на российском рынке.

«Снежинский завод специальных электрических машин» (входит в ГК «Приводная техника») увеличивает объемы производства электродвигателя D423 за счет локализации производства статора и ротора на собственных мощностях.

Индивидуальный предприниматель Юрий Фендель развивает импортозамещающее производство полиэтиленовых упаковочных высокобарьерных материалов под брендом «Союз полимер». Он реализует проект по улучшению технологии производства упаковки из ориентированной полиамидной пленки.

Барьерные пленки используются в пищевой индустрии для упаковки продуктов питания, сегодня они очень востребованы. Для реализации проекта инвестором приобретен земельный участок, построен новый цех, закуплено специальное оборудование.