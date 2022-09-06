Предприятия Челябинской области планируют поставки своей продукции в Индию

Несколько организаций региона участвуют в бизнес-миссии

В столице Индии Нью-Дели работает делегация Челябинской области. Южноуральские предприятия, чьи представители входят в бизнес-миссию, обсуждают с индийскими партнерами варианты сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона.

Челябинский радиозавод «Полет» может запустить в Индии совместное производство, а также наладить поставки оборудования для аэропортов и аэродромов, продукции и решений для проектов по инфраструктурному развитию городов и регионов Smart City и Digital region.

Научно-производственное объединение «Композит Групп Челябинск» рассматривает варианты предоставления индийским профильным ведомствам технологии производства композитных строительных материалов и оборудования для их выпуска.

Компания «Равани-Рус» намеревается организовать поставки сантехнического оборудования и внутренних инженерных систем водо-холодо-газоснабжения и водоотведения. Фирма «Альтернатива» готова предложить индийским партнерам производство и проектирование навесных вентилируемых фасадных систем «Альт-Фасад».

«Лаборатория технологической одежды» заинтересована в поставках медицинских изделий, высокотехнологичных средств индивидуальной защиты, фильтров. Вся эта продукция может использоваться на производствах и в лабораториях. Компания «НС Технология» рассчитывает продавать стоматологическим клиникам Индии дентальные имплантаты.

«Губернатор Алексей Текслер поручил экономическому блоку правительства расширять кооперационные и логистические связи промышленных предприятий, находить новые рынки сбыта и новых деловых партнеров. Экономический потенциал взаимодействия России и Индии растет с каждым годом, ведь это страна с огромным населением и, соответственно, острой потребностью в импорте товаров и услуг. Нам уже удалось выстроить конструктивное общение с местным бизнес-сообществом и торговым представительством РФ в Индии. Благодарю за помощь в организации нашего визита торгпреда Александра Рыбаса. Уверен, наши усилия обязательно принесут практические результаты в виде заключенных договоров», — отмечает заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Челябинская делегация уже встретилась с представителями Конфедерации промышленности Индии и нескольких индийских предприятий. Южноуральцы показывают презентации инвестиционного и промышленного потенциала компаний региона. Общение сторон показало, что интерес челябинского бизнеса к Индии высок. Однако и с индийской стороны наблюдается серьезная заинтересованность в сотрудничестве. Это подтверждает рост товарооборота. В 2021 году он увеличился на 170% к 2020 году. Бизнес-миссия Челябинской области продлится до 9 сентября.