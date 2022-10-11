Предприятия Челябинской области переориентируют производство на задачи армии

«Юничел» будет производить берцы, а фабрика «Ян» — термобелье

Промышленные предприятия Челябинской области переориентируют производство на выпуск армейской одежды, термобелья, спецобуви, рюкзаков, спальных мешков. Это необходимо, чтобы обеспечить мобилизованных участников военной спецоперации всем необходимым. Губернатор Алексей Текслер в ходе совещания в правительстве изучил опыт промышленников и поставил задачу по увеличению выпуска армейского снаряжения.

«Сейчас каждую актуальную проблему, любую новую задачу мы рассматриваем через призму защиты государственного суверенитета России, укрепления нашей армии, концентрации всех ресурсов для защиты страны. Главная задача в сфере экономики — обеспечить ее бесперебойную работу, уделив особое внимание слаженной работе стратегических предприятий. Мы отвечаем на санкционный вызов. Регион в штабном режиме помогает выстраивать новые производственные и логистические цепочки, помогает предприятиям находить партнеров, смежников, поставщиков. В этих условиях необходимы быстрые и эффективные решения для адаптации промышленности», — подчеркнул Алексей Текслер.

Как доложили главе региона, промышленники уже увеличили объемы производства продукции, которая востребована мобилизованными южноуральцами. Предприятие «Спецтехнологии» наращивает производство бронежилетов различных классов защиты. Фабрика обуви «Юничел» начинает шить берцы по армейским стандартам. Фабрика «Ян» из Кременкуля освоила производство термобелья, а компания «Вторком» изготавливает походные матрасы. Производство утепленных зимних спальников наладила фирма «Стеганофъ». В будущем в Челябинской области планируют наладить пошив жилетов-разгрузок, которые ценятся на передовой.

В совещании приняли участие руководители крупных промышленных предприятий, которые также встроились в решение задач СВО. К примеру, ООО «ДСТ-Урал» наладило производство спецмодификации гусеничного погрузчика на дистанционном управлении для проведения работ по разминированию местности. В ближайшее время машину отправят в Донецкую Народную Республику.

Губернатор отметил, что на мобилизационные рельсы переходит не только экономика, но и все сферы жизни общества.

«Мы с вами теперь не просто госслужащие или руководители предприятий — мы с вами труженики тыла, где жизнь организуется совсем иначе, чем в мирное время. Все решения должны приниматься быстро, исполняться четко», — заявил глава региона.

Напомним, 30 сентября, после визита в чебаркульскую танковую дивизию, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой помочь мобилизованным и первым сдал в пользу резервистов свои спальник и теплоизолирующий коврик.