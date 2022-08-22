Предприятия Челябинской области и ДНР планируют запустить совместные производства

Власти призвали заводы региона налаживать связи и взаимовыгодные поставки продукции

В Челябинске состоялись бизнес-переговоры между предприятиями Челябинской области и Донецкой Народной Республики. Одной из целей встречи, организованной по инициативе губернатора Алексея Текслера, стало налаживание контактов и договоренностей по поставке востребованных изделий. Также обсуждались перспективы создания на территории ДНР совместных с челябинскими предприятиями производств, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Из Донецкой Народной Республики в Челябинск приехали представители шести предприятий. Это Южный горно-металлургический комплекс (производит кокс и продукцию из него, чугун, сортовой прокат), Макеевский кабельный завод, Ясиноватский машиностроительный завод (выпускает в том числе проходческую технику), «Эрлайт» (резинотехнические изделия), «Лазер» (горно-шахтное оборудование), НПО «Донвентилятор» (вентиляторы для горнодобывающей и металлургической сфер). У ДНР и Челябинской области много точек соприкосновения, отмечают гости из Донбасса. Их внимание уже привлекли некоторые южноуральские производства, в частности быстровозводимое жилье. Сейчас это особенно востребовано в республике.





«Донбасс — это промышленный регион. Вначале он был промышленным сердцем СССР. Там ковались не только кадры, но и передовые технологии. До 2014 года Донбасс давал 20% ВВП Украины. Задача — превзойти этот показатель. Нам нужно восстановить промышленность. У нас есть незадействованные площадки. Их собственники бросили производства, работавших там людей. Там можно запустить совместные производства. Есть потенциал для развития, правда, он ограничен, потому что многие специалисты призваны в армию. Но предприятия не стоят, они работают. К нам приезжают бизнес-миссии. Мы чувствуем поддержку региона из России», — комментирует первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров.





Челябинские предприятия представили свою продукцию на небольшой выставке. Гости из ДНР смогли познакомиться с изоляторами, системами пожаротушения, строительными материалами, электрическими плитами, насосами, респираторами, продукцией пищевой промышленности. Некоторые заводы региона вручили приехавшим в Челябинск коллегам буклеты с информацией о своих изделиях.

«Есть два пути развития деловых отношений — выстраивание кооперационных цепочек и взаимовыгодные поставки продукции, а также открытие на территории ДНР совместных предприятий или филиалов для выпуска продукции массового спроса, расходных материалов, запчастей — того, что сейчас особенно востребовано. Это будет хороший вклад Челябинской области в восстановление республики. В советское время предприятия Донбасса были одними из ведущих, высокоразвитыми. У них до сих пор большие технологические возможности, компетенции ДНР можно и нужно использовать в Челябинской области. Там есть производственные площадки, готовые для работы», — поясняет заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.





Из ДНР приехала немногочисленная делегация, потому что территорию обстреливают, а руководители многих предприятий задействованы на ликвидации последствий, чтобы минимизировать ущерб. Однако промышленники надеются на скорое завершение специальной военной операции и переход к восстановлению республики.

«В Челябинской области есть интересные нам предприятия в плане поставок для наших производственных мощностей. Также и наша продукция востребована при производстве некоторыми вашими предприятиями. Это производство индукционных, газовых печей. Продукция используется и для проведения ремонта. Наше предприятие загружено заказами на месяцы вперед. Мы увеличиваем производство. Начали выпускать провода для высоковольтных линий, которые очень востребованы для восстановления республики», — рассказывает заместитель коммерческого директора Макеевского кабельного завода Роман Самойлов.





Соорганизатором переговоров выступил некоммерческий Центр развития промышленных инноваций. Его директор Станислав Твердохлеб отмечает, что встречи бизнеса в формате биржи коммерческой кооперации особенно успешны и дают результаты, потому что представители предприятий могут провести живые переговоры.

«ДНР дарит возможность нашим предприятиям занять свободные производственные мощности, сохранить рабочие места, получать востребованную продукцию. Результаты переговоров можно будет увидеть уже через несколько месяцев. Кроме того, мы предлагаем на площадке нашего центра организовать постоянную выставку продукции предприятий ДНР», — отмечает Станислав Твердохлеб.





После переговоров делегация ДНР отправилась с экскурсиями на предприятия Челябинска, чтобы подробнее узнать о производствах и выпускаемой продукции. Также в рамках бизнес-миссии замминистра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона отметил, что для систематизации работы и включения большего числа участников в этот процесс необходимо выстроить четкое взаимодействие на уровне министерств промышленности Челябинской области и ДНР. Сейчас между ведомствами идет информационный обмен.

«Мы открыты для контактов со всеми предприятиями Донецкой Народной Республики. Чем более разностороннее будет наше сотрудничество, тем лучше. Сегодня на бизнес-миссию мы пригласили представителей крупных и средних наших компаний из различных отраслей, в первую очередь где у нас сильные компетенции, где есть необходимость взаимодействия. Рассчитываю, что бизнес-миссия принесет практические результаты в виде заключенных договоров, кооперационных и логистических связей в интересах наших регионов», — говорит Алексей Текслер.





Напомним, что Челябинская область взяла шефство над двумя территориями ДНР — Волновахой и Ясиноватой. Идет работа с Ясиноватским машиностроительным заводом. Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас особенно важно расширить взаимодействие, чтобы поднять потенциал предприятий ДНР и люди работали.