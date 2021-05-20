Предприниматели Южного Урала увеличат товарооборот с Таджикистаном

Бизнес-миссия в южное государство из Челябинской области запланирована на конец июня

Южноуральская делегация формирует команду экспортно ориентированных предприятий для поездки в Таджикистан. Визит бизнес-миссии запланирован на конец июня.

Организацию поездки взяли на себя Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области и министерство экономического развития региона.

Предприниматели Челябинской области, заинтересованные в товарообороте с Таджикистаном, могут принять участие в поездке, им бесплатно помогут найти потенциальных партнеров за рубежом, организовать деловые переговоры.

«Региональный Центр поддержки экспорта обеспечит лингвистическое и транспортное сопровождение поездки, подготовку презентационных материалов. Предприниматели самостоятельно оплачивают только командировочные расходы своих сотрудников», — говорят организаторы миссии.

Решение об организации поездки в Таджикистан было принято после двусторонних переговоров и при заинтересованности в товарах южноуральских производителей. Так, в прошлом году товарооборот с Таджикистаном продемонстрировал рост и составил 46,7 млн долларов, из них 45,9 млн — экспорт.