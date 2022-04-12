Предприниматели в Челябинской области могут провести диагностику бизнеса онлайн

По результатам анализа компаниям подберут меры поддержки

Предприниматели получили возможность через личный кабинет цифровой платформы МСП.РФ пройти диагностику бизнеса. Деятельность компаний проанализируют по 44 количественным и качественным показателям, работу индивидуальных предпринимателей — по 25. Например, бизнесмен сможет увидеть, есть ли у него задолженность по налогам, получал ли он поддержку и нарушал ли условия оказания помощи. Также будут представлены результаты анализа финансового состояния и деловой активности.

Для диагностики в онлайн-режиме используются данные ФНС, Банка России, МВД, ФССП и других органов власти. По итогам анализа в личный кабинет придут данные диагностики, и с предпринимателем свяжутся специалисты центра «Мой бизнес». Они предложат доступные ему региональные меры поддержки и услуги, в том числе антикризисные.

Подать заявку на диагностику бизнеса можно через личный кабинет на МСП.РФ. Заполнение займет пару минут: предпринимателю необходимо ответить всего на пять вопросов о своем бизнесе, остальные данные система возьмет автоматически из профиля.

«Для нас, помимо самого факта оказания поддержки, важно, чтобы этот процесс, как и алгоритм выбора получателей каждой меры, был понятен и прозрачен. Кроме улучшения адресности, наличие у бизнеса фактически экспертного заключения о его состоянии помогает повысить качество и скорость оказания комплексных услуг организациями инфраструктуры поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Расчет рейтинга бизнеса для МСП производится бесплатно. Этот онлайн-сервис ранее был назван предпринимателями в числе приоритетных для интеграции в цифровую платформу МСП.РФ во время серии встреч с фокус-группами из регионов.

Напомним, цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Сейчас на цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки на портале МСП.РФ предлагают региональные власти.