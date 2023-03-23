Предприниматели региона воспользовались поручительством центра «Мой бизнес» более 2,5 тысячи раз

Региональной гарантийной организации на днях исполнилось 14 лет. За время работы институт развития стал поручителем по 2603 сделкам, сумма поддержки составила порядка 11 млрд рублей, что помогло привлечь 24,5 млрд рублей кредитных средств

С каждым годом финансовая поддержка становится еще более востребованной у бизнес-сообщества региона.

В 2017 году Региональная гарантийная организация стала основополагающим звеном в создании центра «Мой бизнес» Челябинской области. Сегодня здесь предприниматели могут получить поручительство до 50 млн рублей по льготной ставке — она варьируется от 0,25 до 1%. В настоящий момент действуют 9 программ, рассчитанных на разные категории бизнеса. Из дополнительных преимуществ — сокращенный пакет документов, быстрое рассмотрение заявки.

«Сегодня мы видим искреннюю заинтересованность бизнеса в такой форме поддержки. По результатам 2022 года Челябинская область вошла в число лидеров по приросту объемов предоставленных поручительств МСП: мы заключили 374 сделки на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей, что помогло привлечь 5,6 млрд рублей кредитных средств. В этом году мы уже выдали 90 поручительств, что превышает годовые показатели прошлых лет. Статистика нам показывает, что финансовая поддержка реально помогает бизнесу в решении их задач»,— комментирует Ирина Казанцева, исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес».

Так, с помощью этого инструмента компания «Ютерборг» увеличила производственные площади. На предприятии реализуется полный производственный цикл полуприцепов-тяжеловозов, разных видов тралов, бортовых полуприцепов и прицепов-тяжеловозов. Активный рост спроса на продукцию подтолкнул руководство компании к реализации проекта по расширению производственных мощностей. Для этого предлагалось выкупить арендованную площадку и приобрести дополнительное оборудование. Банковский кредит компания получила с помощью программы поручительства центра «Мой бизнес».

Другой пример — компания «РТС» — челябинский радиотехнический холдинг, производитель средств радиотехнического обеспечения полетов для гражданской авиации. Кроме систем посадки и навигации компания выпускает средства измерения, оказывает услуги по их поверке, а также по ремонту и обслуживанию радиотехнического оборудования аэропортов. Проекты реализуются не только в России, среди заказчиков компании из стран СНГ, Вьетнама, Боливии и Индии. В связи с изменениями в экономике предприятие было вынуждено искать новых поставщиков и рынки сбыта. Сейчас продукция поставляется в страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Чтобы выполнить свои обязательства перед крупными зарубежными заказчиками, предприятию были необходимы дополнительные финансовые средства на закупку материалов. Получить банковский кредит на необходимую сумму удалось при содействии государственной финансовой поддержки.

Среди получателей гарантийной поддержки — ООО «Хлебинка». Предприятие было создано 30 лет назад в Верхнеуральском районе. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых культур, производство молока. Дополнительные финансовые средства понадобились компании для улучшения технологических процессов производства.

Чтобы воспользоваться данным инструментом, предпринимателю нужно подать заявку на кредит в финансовую организацию, которая является партнером центра «Мой бизнес», и получить положительное решение. После — банк самостоятельно отправляет заявку специалистам института развития.

Узнать о действующих мерах поддержки предпринимателей Челябинской области можно на сайте центра «Мой бизнес». Получить ответы на интересующие вопросы можно по единому номеру 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим адресам:

— г. Челябинск, ул. Российская, 110, к. 1 (2-й этаж);

— г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3-й этаж);

— г. Златоуст, пр-кт им. Ю. А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3-й этаж);

— г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3-й этаж);

— г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 13;

— г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1-й этаж);

— г. Карталы, ул. Пушкина, д. 15/4;

— г. Сатка, ул. Ленина, д. 1;

— г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 129.

А также в социальных сетях — Вконтакте и Telegram.

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».