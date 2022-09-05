Предприниматели из моногородов Челябинской области смогут оформить кредиты под 1%

В России меняют программу поддержки населенных пунктов с одним градообразующим предприятием

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ изменит меры поддержки моногородов России в виде льготных кредитов и софинансирования. Правительство страны уже согласовало поправки, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. Эта корпорация будет помогать населенным пунктам с одним градообразующим предприятием после ликвидации в конце сентября Фонда развития моногородов.

Предпринимателям в моногородах России ранее предоставляли льготные кредиты в размере от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых, если реализуется небольшой проект, и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых, если инвестор планирует крупный проект. Новые условия будут такими:

— от 5 млн до 1 млрд рублей под 1% годовых сроком до 15 лет (под гарантию Корпорации «МСП» или банковскую гарантию);

— от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых сроком до 15 лет (под залог и иное обеспечение);

— от 5 млн до 50 млн рублей под 0% годовых сроком до 4 лет на текущую деятельность (для моногородов с режимом ЧС федерального характера);

— от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых сроком до 15 лет на капитальные вложения (для моногородов с режимом ЧС федерального характера).

«В текущей ситуации, когда процентная ставка во всех банках высокая, наши условия по-прежнему остаются беспрецедентными для моногородов. Когда бесшовный переход Фонда развития моногородов в ВЭБ.РФ полностью завершится, мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшие несколько недель, можем начать принимать заявки от предпринимателей», — отмечает главный управляющий партнер по городскому развитию корпорации ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Кроме того, Фонд развития моногородов предоставлял совместное с властями регионов финансирование создания и обновления объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Эта часть поддержки сохраняется у ВЭБ.РФ. Возможно безвозвратное софинансирование:

— объектов инфраструктуры к инвестиционным проектам — максимально до 750 млн рублей (ВЭБ.РФ софинансирует до 95% от общей стоимости объекта);

— объектов социальной инфраструктуры для моногородов с численностью населения до 50 тыс. человек — максимально до 750 млн рублей (ВЭФ.РФ софинансирует до 50% от общей стоимости объекта).

В Челябинской области 16 моногородов: Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Верхний Уфалей, Нязепетровск, Сатка, Бакал, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Аша, Миньяр, Сим.