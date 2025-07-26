Предприниматели из Челябинской области раскрыли детали продуктового бизнеса

В День работника торговли рассказываем о людях, которые сами производят то, что продают

Челябинцы привыкли к обилию мест, где можно основательно поесть или просто перекусить. Между тем в пригороде такие места приживаются непросто. Тут комплекс причин — от других потребностей населения до уровня доходов — разобраться в этом хотели бы многие предприниматели. Но все-такие есть заведения, у которых получается работать на протяжении длительного времени.

В селе Долгодеревенском более 10 лет работает комплекс, совмещающий магазин, кафе и производственные цеха, где готовят блюда и полуфабрикаты для продажи и пекут хлеб.

«Начиналось все с молока», — рассказывает хозяйка предприятия Вера Трускова.

В конце 90-х продолжались переломные времена для совхозов с молочным хозяйством. Происходили сбои в процессе сбыта. И предприимчивые руководители искали, как продавать свой продукт. А потребители искали, где его купить. Тогда вошла в обиход продажа пастеризованного молока с машин. Этим и занималась Вера Николаевна.

В то время она работала в конторе учхоза. Вместе с коллегами пробовали новое дело. Сначала по выходным. Потом, когда стали собирать бригады по торговле молоком, она перешла работать на молокозавод. К Вере присоединился муж, на базах нашли прицепы, арендовали их и развивали направление.

«Я стала искать место. Понимала, что есть совхозы, в которых стоят законсервированные молзаводы. Они не работают, но оборудование там есть. И нашла такой в Кременкуле», — вспоминает Вера Трускова.

Арендованное оборудование пригодилось для пастеризации молока. В дальнейшем какое-то время на нем делали другие молочные продукты: йогурты, кефир, сметану, ряженку.

Цех работал до 2014-2015 годов. Потом, по выражению хозяйки бизнеса, что-то пошло не так.

«Я поняла: что-то происходит. Ты интуитивно чувствуешь, что у тебя земля из-под ног уходит, и ты сделать ничего не можешь. Что-то меняется. Но в нашей жизни ничего постоянного нет. Сегодня это прибыльно, а завтра другое», — рассуждает предприниматель.

Бывая в других городах и странах, она искала то, что хотела бы создавать сама. В Челябинске внимание Веры привлекли кулинарии «Патриот». Они делали ставку на домашнее качество готовой еды. Что-то подобное она решила сделать в Долгодеревенском. Так и появился комплекс, где производят блюда и хлебобулочные изделия, здесь же можно их съесть или купить навынос.

С природной потребностью двигаться вперед в 2015 году Вера Трускова дошла до всероссийского признания. Она взяла престижную в торговле награду «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции». Вера Николаевна была тогда одним из двух представителей Челябинской области, которым вручали медали в Москве.

Когда сферу торговли продуктами питания захватили сетевики, магазин сократили до небольшого помещения, где теперь продается только местная продукция. На освободившихся площадях встала пекарня, которой сейчас занимается дочь Веры Николаевны Юрия Категова.

Юля — профессиональный менеджер по продажам.

«Продам хоть эскимо в Антарктиде», — говорит она о себе.

Это качество помогает ей в реализации продукции пекарни. Она работает с сайтом госзакупок, участвует в аукционах. Знакомит партнеров со своим товаром лично — ездит, договаривается, общается, презентует образцы. Хлеб из ее пекарни после тендеров появляется на столах в школах и детсада Челябинска и Сосновского района.

Супруг Юлии отвечает в семейном предприятии за транспорт и водителей.

Был период длиною в пять лет, когда Юлия с мужем вели весь бизнес в целом. Тогда родители отходили от дел и жили в Америке.

«Благодарна дочери за это время, когда я смогла отдохнуть и восстановить силы», — признается Вера Трускова.

Вот уже почти год, как она вернулась к делам. И по-прежнему стремится делать для людей вкусную и честную еду. В этом Вере и Юлии помогает коллектив предприятия. Люди попадают сюда с разными историями, многие становятся такими профессионалами, которых ценят и руководители, и покупатели. Ведь для них, в итоге, все и делается.

«Чтобы работать в торговле, продавать свой товар, надо его знать и быть уверенным в его качестве», — считает Вера Трускова.

Юля добавляет, что торговый человек должен быть неплохим психологом и догадаться, что нужно покупателю, даже если он сам об этом пока не знает.