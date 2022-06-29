Предприниматели Челябинской области выбирают отраслевые решения Сбера

Для ведения бизнеса компания разработала специальный сервис

Сергей Тартаковский занимается коммерческой недвижимостью — строит и сдает в аренду офисные и торговые объекты. В аренду сдается больше 20 объектов недвижимости, в которых большое количество арендаторов. При этом коммунальные платежи и другие расчеты велись в таблице Excel. Из-за большого количества информации неизбежно возникали ошибки, проблемы со своевременностью учета и отражения информации. На формирование отчетности уходило много ресурсов.

«Сбер развивает полезные для предпринимателей сервисы, чтобы упростить для них ведение бизнеса. Мы предлагаем специализированные решения не только для сферы недвижимости, но и для розничной и оптовой торговли, транспорта, сферы ЖКХ. Подключить их можно в интернет-банке „СберБизнес“ или с помощью клиентских менеджеров в офисах банка», — отмечает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

На помощь пришел Сбер и новое решение для недвижимости. Сервис встроен в систему «СберБизнес» и позволяет вести учет объектов, отслеживать поступления и коммунальные платежи в онлайн-режиме. Понятный интерфейс легко изучить даже тем, кто плохо ориентируется в программах учета.

«Формировать отчетность вручную было неудобно — в управлении группы компаний находится 21 объект. Возникали трудности с оперативным получением точной информации по объектам. Отраслевое решение по недвижимости значительно упростило ведение учета — мы отслеживаем онлайн, сколько объектов оплачено, сколько денег нам должны. Счета на оплату формируются автоматически», — говорит директор ООО «Алое поле».

Бухгалтер компании быстро освоила программу. В результате у специалиста освободилось время для решения других задач. Сергей Тарковский может планировать доход, опираясь на данные по оплатам и задолженностям, отслеживать окончание срока аренды и искать новых арендаторов коммерческой недвижимости, формировать аналитические отчеты о потенциале помещения по проходимости, средней стоимости аренды, конкурентной среде.