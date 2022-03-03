«Сервис 360°» Корпорации МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства), созданный для обратной связи с предпринимателями и оказания им поддержки, открыл прием обращений, касающихся ведения бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщили на сайте МСП.
Теперь можно сообщить о своей проблеме и оперативно получить ответ на вопрос, также гарантируется оказание необходимой господдержки. Речь, в том числе, идет о нарушении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса и ИП, который правительство ввело до конца 2022 года.
«Для повышения скорости обработки обращений мы увеличили штат сотрудников, отвечающих за работу "Сервиса 360°". Сегодня он — фактически горячая линия, которая позволяет бизнесу обратиться к нам по любому вопросу, связанному с работой в условиях санкций, и оперативно получить квалифицированную помощь», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Обратную связь от Корпорации МСП по своему обращению бизнес получает в течение 72 часов. При сложных вопросах на ответ требуется больше времени, но предельный срок рассмотрения обращения не может превышать 15 рабочих дней.Напомним, сегодня правительство России одобрило проект федерального закона, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ внесли в Государственную думу.