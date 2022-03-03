Южноуральским предпринимателям предложили поддержку для продолжения работы в условиях санкций

Корпорация МСП открыла прием обращений для бизнесменов

«Сервис 360°» Корпорации МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства), созданный для обратной связи с предпринимателями и оказания им поддержки, открыл прием обращений, касающихся ведения бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщили на сайте МСП.

Теперь можно сообщить о своей проблеме и оперативно получить ответ на вопрос, также гарантируется оказание необходимой господдержки. Речь, в том числе, идет о нарушении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса и ИП, который правительство ввело до конца 2022 года.

«Для повышения скорости обработки обращений мы увеличили штат сотрудников, отвечающих за работу "Сервиса 360°". Сегодня он — фактически горячая линия, которая позволяет бизнесу обратиться к нам по любому вопросу, связанному с работой в условиях санкций, и оперативно получить квалифицированную помощь», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Обратную связь от Корпорации МСП по своему обращению бизнес получает в течение 72 часов. При сложных вопросах на ответ требуется больше времени, но предельный срок рассмотрения обращения не может превышать 15 рабочих дней.