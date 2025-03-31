Предлагаемые зарплаты у челябинских производителей станков выросли на 85%

Средний уровень доходов достиг 117 тысяч рублей

В первом квартале 2025 года предлагаемые зарплаты у челябинских производителей станков и промышленного оборудования выросли на 85% — до 117 тысяч рублей в месяц, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Работы».

Далее идут гостиничный бизнес и туризм с ростом зарплатных предложений на 77%. В первой четверти 2025 года кандидатам на вакансии в отрасли предлагали в среднем 64 632 рубля в месяц.

При этом не стоит забывать, что это та сфера, где фактический доход сотрудников в значительной степени зависит от чаевых и от сезонности.

Значительное повышение предлагаемых в вакансиях зарплат также зафиксировано в сфере управления персоналом (+57%). В первом квартале этого года средние значения зарплатных вилок в описании вакансий достигали 80 615 рублей в месяц.