Правительство вводит льготную ипотеку на самостоятельное строительство

Получить деньги можно будет на возведение частного дома

Правительство РФ разработало пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами. Для оформления кредита не потребуется договора подряда с профессиональными застройщиками. Постановление об этом сегодня подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей», — сообщает сайт правительства РФ.

В этом году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство частных домов своими силами. Запуск новой льготной ипотечной программы позволит большему количеству россиян улучшить жилищные условия.

«Новая ипотека станет стимулом для развития рынка ИЖС в Челябинской области, поскольку ранее для получения кредитных средств на постройку частного дома требовалось предоставлять в банк договор подряда с застройщиком, если речь шла о коттеджных поселках, подтверждать право собственности на земельный участок, если он выделен был в рамках застройки нового квартала. Новые требования значительно упрощают процедуру получения ипотеки, а значит, станет больше желающих построить свое жилье без лишних проволочек и бумаг», — говорит эксперт в сфере недвижимости в Челябинской области Денис Стукалов.

По его словам, основные условия по новой льготной ипотеке сформулируют коммерческие банки, которые обозначат размер первоначального взноса, срок предоставления кредита, наличие поручительств, требования по залогу. Ажиотажного спроса ожидать не стоит, уверен эксперт, поскольку ставка 9% по ипотеке не является слишком низкой, тем более что Центробанк накануне понизил ключевую ставку до 11%, что соответствует размеру рыночной ипотечной ставки. К слову, программа льготной семейной ипотеки гарантирует ставку до 6% годовых, что более выгодно.