Правительство вдвое увеличило период выплат по временной занятости

Компенсировать расходы предприятиям будут в течение шести месяцев

Системообразующие организации федерального уровня, у которых возникли трудности из-за санкций, смогут участвовать в госпрограмме временной занятости в два раза дольше. Правительство РФ увеличило период компенсационных выплат с трех месяцев до полугода. Соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин.

«Благодаря этой мере крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке своих производственных и логистических цепочек, быстрее выйти на штатный режим и сохранить коллектив», — считает Михаил Мишустин.

С просьбами об увеличении периода временной занятости в правительство РФ обратились представители нескольких регионов — Башкортостана, Татарстана, Республики Удмуртии, Красноярского края, а также Костромской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Временная занятость как мера поддержки работников организаций была установлена кабмином в марте 2022 года. Из резервного фонда правительства на эти цели было выделено свыше 25,7 млрд рублей.

Эти средства также используются для организации оплачиваемых общественных работ среди тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы.