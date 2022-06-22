Правительство снизило ставку по льготной ипотеке до 7%

Взять дешевый кредит на жилье в новостройке можно до конца 2022 года

Правительство снизило процентную ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%. При этом срок действия программы остался прежним — до конца 2022 года, сообщает пресс-служба кабмина. В Челябинской области на льготных условиях можно взять в кредит до 15 млн рублей.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — прокомментировал председатель правительства Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

ВТБ, Сбербанк, «Альфа-банк» уже заявили о снижении ставки до 6,7%. Банк «Открытие» будет оформлять льготные кредиты под 6,5%, «Московский кредитный банк» установил ставку в 6,46%, Газпромбанк — 6,3%. ДОМ.РФ сделал самую низкую ставку по ипотеке в 6,1%.

Если у граждан не хватает зарплаты для выплаты кредита или ипотеки, оформленных до 1 марта 2022 года, они имеют право оформить кредитные каникулы — отсрочку платежей, которая может длиться от одного месяца до полугода. Такая мера поддержки введена правительством РФ и продлится по 30 сентября 2022 года. ИА «Первое областное» на всякий случай подготовило инструкцию, как оформить кредитные каникулы.