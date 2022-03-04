Правительство РФ подготовило комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса

Кабмин предложил снизить ответственность за нарушения валютного законодательства

В правительстве РФ разработали меры для поддержки малого и среднего предпринимательства. Они направлены на смягчение регулирования и упрощение отдельных процедур для бизнеса. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел селекторное совещание с главами регионов и руководителями деловых объединений, где и озвучил рекомендации для скорейшего внедрения этих мер, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет о снижении ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчении административных процедур, а также введении моратория на возбуждение дел о банкротстве. Также для предпринимателей будет увеличен лимит по Системе быстрых платежей Банка России.

Алексей Белоусов подчеркнул, что меры запустят в ближайшие дни. Они должны быть реализованы регионами максимально быстро. Он поручил главам регионов создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса и задействовать весь арсенал имеющихся у них мер.

Кроме того, правительство планирует переориентировать действующие меры поддержки для помощи предпринимателям. Речь идет о гарантийной поддержке, донастройке механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП, а также о корректировке программы кредитования в рамках отраслевого нацпроекта, уточняет пресс-служба кабмина.

Ранее Госдума утвердила закон о кредитных каникулах россиян.