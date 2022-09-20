Правительство РФ одобрило выдачу льготных кредитов владельцам подсобных хозяйств

Рассказываем, производители какой продукции получат заем под 5%

Россияне, которые ведут личное подсобное хозяйство, смогут взять льготный кредит. Это право будет доступно тем, кто своевременно платит налог на профессиональный доход, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Причем не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Изменения коснутся владельцев личных подсобных хозяйств, производителей семян, производителей молочной продукции, а также тех, кто делает корма для ценных видов лосося и осетров.

Заем смогут взять владельцы частных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход. Полученные деньги позволят им расширить свой бизнес.

Напомним, с 1 июля граждане, заключившие социальный контракт в Челябинской области, смогут получить на открытие собственного бизнеса 350 тыс. рублей, что на 100 тыс. рублей больше, чем было прежде. Также в два раза выросла поддержка южноуральцев, развивающих личное подсобное хозяйство, — они смогут получить до 200 тыс. рублей из бюджета.