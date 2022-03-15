Правительство РФ направит на поддержку экономики страны 1 трлн рублей

Средства будут выделены на строительство, торговлю и промышленность

Правительство РФ по поручению президента страны подготовило план поддержки российской экономики, он включает более 100 инициатив без учета уже принятых мер. Всего на поддержку экономики России направят 1 трлн рублей. Об этом на совещании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



Для импортных товаров упростят таможенные процедуры, больше товаров можно будет ввозить в страну без пошлины. Приоритет установят для товаров народного потребления: продуктов питания и медикаментов.

В правительстве планируют составить список критически важных ввозимых товаров, упростить для них процедуры таможенного оформления и обнулить ввозные пошлины. Эти мероприятия планируется реализовать до конца марта.

Для важных системообразующих предприятий в стране запустят специальную кредитную программу. Российские промышленники смогут продолжить бесперебойную работу при поддержке государства.

В первую очередь кредиты предоставят представителям агропромышленного комплекса, промышленности и торговли. В правительстве отмечают, что в будущем программу поддержки распространят на сферу транспорта, строительства и связи.

Еще, сейчас в правительстве РФ рассматривают предложения для поддержки строителей.