Правительство продолжит поддерживать пострадавший от COVID‑19 малый бизнес

Владимир Путин на пресс‑конференции рассказал об антикризисных мерах

Правительство России продолжит поддерживать малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии коронавируса. Об этом президент Владимир Путин сообщил на ежегодной пресс-конференции.

«Общепит, тренажерные залы, кинотеатры, театры и музеи — все, что связано с обслуживанием населения, — конечно, они страдали в первую очередь. Но ведь и им оказывали помощь в период пандемии», — отметил Владимир Путин.

Среди самых эффективных мер поддержки бизнеса президент отметил льготные кредиты, субсидии на поддержку занятости и льготную аренду.

«Это и льготное кредитование, и поддержка рабочих мест, льготы по кредитам, рассрочка, льготная аренда. Ряд мер продлен. На это выделяются огромные ресурсы. Все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом. И результат-то неплохой. Мы вышли из кризиса быстрее, чем другие экономики мира», — прокомментировал Владимир Путин.