Предприниматели, призванные по мобилизации, освобождаются от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы. Информация об этом размещена на сайте кабмина.
Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Самим бизнесменам предоставлять статотчетность больше не потребуется. Отсрочка предоставляется на время несения военной службы.
«Принятое решение — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний», — уточняется на сайте правительства РФ.
Помимо этого, для мобилизованных продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.
Также утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.
В октябре правительство утвердило меры поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. В списке решений — отсрочка по уплате налогов, кредитные каникулы, автоматическое продление лицензий. Также призванные для службы в армии бизнесмены могут передать бизнес в доверительное управление, на это им дают неделю.