Правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Отсрочка предоставляется на время несения военной службы

Предприниматели, призванные по мобилизации, освобождаются от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы. Информация об этом размещена на сайте кабмина.

Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Самим бизнесменам предоставлять статотчетность больше не потребуется. Отсрочка предоставляется на время несения военной службы.

«Принятое решение — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний», — уточняется на сайте правительства РФ.

Помимо этого, для мобилизованных продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Также утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.

В октябре правительство утвердило меры поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. В списке решений — отсрочка по уплате налогов, кредитные каникулы, автоматическое продление лицензий. Также призванные для службы в армии бизнесмены могут передать бизнес в доверительное управление, на это им дают неделю.