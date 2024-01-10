Правительство РФ направило в Челябинскую область 1,7 миллиарда рублей

Дотации выделены на обеспечение сбалансированности бюджета

Правительство РФ направило в бюджет Челябинской области 1,7 миллиарда рублей на сбалансированность регионального бюджета в 2024 году. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Государственные дотации распределены между 19 субъектами РФ, в их числе Челябинская область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 2024 год. Челябинская область — 1,74 миллиарда рублей», — указано в документе.

Помимо Южного Урала средства получили Пермский край, Красноярский край, Севастополь и Крым и другие регионы. Сбалансированность бюджета подразумевает соответствие доходов запланированным расходам.

Напомним, депутаты Заксобрания Челябинской области утвердили проект регионального бюджета на 2024 год и плановый трехлетний период 21 декабря 2023 года. С учетом поправок общие параметры областного бюджета на 2024 год составят: по доходам — 267 миллиардов 185,3 миллиона рублей, по расходам — 331 миллиард 314,1 миллиона рублей.

Подробнее о подготовке главного финансового документа региона рассказал ИА «Первое областное» председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер.