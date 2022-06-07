Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП

Предприниматели региона получат доступ к новым мерам поддержки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этой работы планируется увеличить охват предпринимателей и самозанятых Челябинской области мерами поддержки, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Наша задача — это расширение сотрудничества с Корпорацией МСП для оказания максимальной поддержки региональному малому и среднему бизнесу, причем во всех сферах. Это комплексное соглашение. Оно учитывает как дополнительные возможности в части получения конкретных мер поддержки, так и нефинансовую поддержку в виде обучения, методологического сопровождения со стороны Корпорации», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что в дополнение ко всем существующим в стране мерам поддержки бизнеса из бюджета области направлено более 750 млн рублей на помощь предпринимателям.

«Малый и средний бизнес — это уже больше 30% внутреннего регионального продукта. Мы рассчитываем на то, что малый и средний бизнес будет драйвером развития, в том числе в решении вопросов импортозамещения. И сегодня надо шире смотреть на задачи поддержки бизнеса, оказывать помощь не только в части оборотного капитала, но в реализации разного рода инвестиционных программ», — подчеркнул Алексей Текслер.

Дополнительное финансирование предприниматели смогут привлечь под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. С момента запуска механизма (сентябрь 2021 года) по начало июня 2022 года 245 предпринимателей Челябинской области уже привлекли под «зонтичные» поручительства более 2,4 млрд рублей кредитных средств.

«Безусловно, в сложившейся ситуации для бизнеса самое важное — это финансовые меры поддержки. Сегодня для предпринимателей действует три антикризисных программы кредитования. При этом если у компании недостаточно залога, чтобы получить кредит, можно воспользоваться „зонтичным“ поручительством, которое покроет до 50% риска», — отметил Александр Исаевич.

Он также добавил, что за счет совмещения «зонтичного» механизма и поручительства региональной гарантийной организации покрываются риски до 70%, а молодым и начинающим предпринимателям — до 90%.