Правительство Челябинской области и «ВымпелКом» заключили соглашение о цифровом развитии региона

Нововведения улучшат жизнь населения региона

Во время Петербургского международного экономического форума — 2024 правительство Челябинской области и ПАО «ВымпелКом» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор региона Алексей Текслер и генеральный директор компании Александр Торбахов.

Челябинская область и ПАО «ВымпелКом» установили сотрудничество и долгосрочное взаимодействие для развития на Южном Урале цифровой экономики, инфраструктуры и элементов «Умного города».





«Челябинская область — один из ключевых регионов страны, поэтому развитие сотрудничества для нас крайне интересно. Мы планируем объединить наши усилия не только для развития сетей связи на территории, но и найти новые подходы к хранению данных в ЦОДах и с помощью облачных сервисов. Кроме того, будем делиться лучшими практиками по цифровой трансформации ключевых направлений экономики с акцентом на повышение качества обслуживания населения», — отмечает генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов.

В 2022—2023 годах «ВымпелКом» инвестировал в развитие и модернизацию инфраструктуры связи Челябинской области 244 миллиона рублей. В регионе построили 82 новые базовые станции. В 2024 году на эти работы планируется направить 215 миллионов рублей.





Челябинская область и компания «ВымпелКом» будут сотрудничать в следующих направлениях:



развитие новых информационно-телекоммуникационных технологий в Челябинской области;

обучение использованию новых технологий и процессов для развития инфраструктуры;

применение анализа данных для улучшения качества жизни и безопасности людей;

проведение опросов и других социально значимых мероприятий с помощью анализа данных;

использование искусственного интеллекта для развития туризма, анализа миграции и транспортной инфраструктуры;

реализация инновационных проектов с использованием Wi-Fi, М2М, облачных технологий, сервисов информационной безопасности, квалифицированной мобильной электронной подписи и таргетированных SMS-рассылок;

проведение мероприятий и публикация пресс-релизов о развитии новых технологий и услуг связи, а также об инновационных проектах в Челябинской области;

разработка и внедрение пилотных проектов.

Подписанное на ПМЭФ-2024 соглашение станет важным шагом на пути к цифровой трансформации Челябинской области и улучшению качества жизни ее жителей за счет внедрения передовых технологий и инновационных решений.