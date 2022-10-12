Правительственная комиссия поддержала обновление транспорта в Челябинской области

Для региональной столицы закупят 74 новых трамвая за 5,5 млрд рублей

Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина поддержала решение Челябинской области ускорить строительство новых трамвайных линий и обновить подвижной состав.

На эти цели область привлекла инфраструктурные кредиты, которые сегодня являются одним из наиболее эффективных механизмов финансирования масштабных инвестпроектов. В 2021 году региону одобрили целевой инфраструктурный бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей, 8,2 млрд рублей направят уже в этом году.

Министерство дорожного хозяйства Челябинской области объявило сразу два аукциона на покупку новых низкопольных трамваев. Согласно первому аукциону планируется поставить в Челябинск в первом полугодии 2023 года 33 вагона за 2,44 млрд рублей. Второй аукцион предусматривает покупку 41 трамвайного вагона за 3,03 млрд рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах на поставку 74 трамваев принимаются до 24 октября, что позволит до конца года заключить контракты с поставщиками вагонов. Отгрузка новых трамваев заказчику должна быть произведена в первом полугодии 2023 года.

По мнению полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, уральские регионы активно используют механизмы инфраструктурного меню, в том числе для развития общественного транспорта.

«Решение этой задачи позволит не только разгрузить дороги, но и улучшить экологию, создать новые рабочие места, сделать жизнь людей более комфортной», — отметил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В техзадании указано, что Челябинску нужны полностью низкопольные вагоны 2022—2023 года выпуска. Среди других требований — одна секция, односторонний тип, четыре пассажирские двери. В трамвае должно помещаться 150 человек и более. Сидячих мест в салоне при этом должно быть 38.

Вагоны следует оснастить системами кондиционирования, радиооповещения, видеонаблюдения, ГЛОНАСС, а также Wi-Fi, валидаторами, датчиками пассажиропотока, указателями и видеопанелями, USB-разъемами, кнопками адресного открывания дверей. Еще одно условие — наличие батарей, благодаря которым при отключении электричества трамвай сможет продолжить движение. Кроме того, вагоны должны быть приспособлены для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Требования к техническим характеристикам вагонов продиктованы перспективой использования нового подвижного состава в сети челябинского метротрама. Первую ветку челябинского метротрама «Север — Юг» построят уже к 2026 году. Компания «Моспроект-3» из Москвы в августе выиграла конкурс на проектирование и строительство ветки «Север — Юг». С ней заключили контракт стоимостью 49,5 млрд рублей. До 25 декабря «Моспроект-3» предоставит обоснования инвестиций в продление второй ветки метротрама «Восток — Запад».