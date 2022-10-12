Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина поддержала решение Челябинской области ускорить строительство новых трамвайных линий и обновить подвижной состав.
На эти цели область привлекла инфраструктурные кредиты, которые сегодня являются одним из наиболее эффективных механизмов финансирования масштабных инвестпроектов. В 2021 году региону одобрили целевой инфраструктурный бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей, 8,2 млрд рублей направят уже в этом году.
Министерство дорожного хозяйства Челябинской области объявило сразу два аукциона на покупку новых низкопольных трамваев. Согласно первому аукциону планируется поставить в Челябинск в первом полугодии 2023 года 33 вагона за 2,44 млрд рублей. Второй аукцион предусматривает покупку 41 трамвайного вагона за 3,03 млрд рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
Заявки на участие в торгах на поставку 74 трамваев принимаются до 24 октября, что позволит до конца года заключить контракты с поставщиками вагонов. Отгрузка новых трамваев заказчику должна быть произведена в первом полугодии 2023 года.
По мнению полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, уральские регионы активно используют механизмы инфраструктурного меню, в том числе для развития общественного транспорта.
«Решение этой задачи позволит не только разгрузить дороги, но и улучшить экологию, создать новые рабочие места, сделать жизнь людей более комфортной», — отметил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
В техзадании указано, что Челябинску нужны полностью низкопольные вагоны 2022—2023 года выпуска. Среди других требований — одна секция, односторонний тип, четыре пассажирские двери. В трамвае должно помещаться 150 человек и более. Сидячих мест в салоне при этом должно быть 38.
Вагоны следует оснастить системами кондиционирования, радиооповещения, видеонаблюдения, ГЛОНАСС, а также Wi-Fi, валидаторами, датчиками пассажиропотока, указателями и видеопанелями, USB-разъемами, кнопками адресного открывания дверей. Еще одно условие — наличие батарей, благодаря которым при отключении электричества трамвай сможет продолжить движение. Кроме того, вагоны должны быть приспособлены для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к техническим характеристикам вагонов продиктованы перспективой использования нового подвижного состава в сети челябинского метротрама. Первую ветку челябинского метротрама «Север — Юг» построят уже к 2026 году. Компания «Моспроект-3» из Москвы в августе выиграла конкурс на проектирование и строительство ветки «Север — Юг». С ней заключили контракт стоимостью 49,5 млрд рублей. До 25 декабря «Моспроект-3» предоставит обоснования инвестиций в продление второй ветки метротрама «Восток — Запад».