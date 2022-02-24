Правила застройки в Челябинске разработает московский институт

Документацию подготовят согласно новому генплану города

Управление по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска заключит договор на выполнение научно-исследовательской работы по регулированию градостроительной деятельности с московским институтом «Гипрогор». Эта организация победила в аукционе, который проводили власти города. Начальная цена контракта составляла 41,2 млн рублей. Столичные специалисты снизили стоимость работ до 37,95 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития „Гипрогор“» хорошо известно в Челябинске. Организация разрабатывала генеральный план южноуральской столицы, принятый спустя два года обсуждений, в декабре 2021 года. Кроме того, в прошлом году москвичи побеждали в торгах на разработку проектов медицинских учреждений в Златоусте и Магнитогорске и нового здания для Арбитражного суда Челябинской области. В 2018 году институт спроектировал высокоскоростную магистраль между Челябинском и Екатеринбургом.

Согласно техзаданию на проведение научно-исследовательской работы по регулированию градостроительной деятельности, изучение особенностей Челябинска включает в себя три этапа: разработку концепции, правил и подготовки нормативов, согласование и утверждение научно-исследовательской работы заказчиком. Выполнить комплексное исследование подрядчику необходимо в течение 7 месяцев (210 дней) с момента заключения контракта. Предельный срок — до 31 декабря 2022 года.

На основе подготовленных «Гипрогором» документов разработают правила землепользования и дальнейшей застройки Челябинска и нормативы градостроительного проектирования. Целью является создание условий для устойчивого развития мегаполиса, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, грамотной и экономически выгодной планировки территорий.

Совершенствование процесса застройки Челябинска подразумевает создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления инвесторам эффективных земельных участков. Подрядчику необходимо выявить случаи, когда земельные участки не используются в городе эффективно, в результате чего снижается их стоимость, чтобы в дальнейшем при планировании была возможность избежать обесценивания городских земель.

По условиям контракта гарантия на результаты выполненных работ действует три года со дня подписания документов о приеме исследования. Все это время «Гипрогор» обязан предоставлять устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения по своим материалам.

Отметим, что обновление градостроительной документации проводится в рамках нового генплана Челябинска. Его депутаты городской думы утвердили на 20 лет. Документ закрепляет понятие исторического центра, указывает на необходимость увеличивать площадь озеленения, запрещает застраивать пригород, стимулирует формирование Челябинска как центра агломерации с Копейском и Сосновским районом.