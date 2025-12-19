Повышение утилизационного сбора в России, которое вступило в силу с 1 декабря, носит временный характер, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии.
«Связано это с попыткой Минфина получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития», — сказал глава государства.
Владимир Путин отметил, что новые тарифы утильсбора лишь косвенно помогают отечественному автопрому. Введение меры ведет к росту стоимости автомобилей, в первую очередь машин мощностью около 160 лошадиных сил.
Глава государства выразил надежду, что мера не будет вечной и что выбор граждан со временем улучшится: либо за счет роста доходов, либо за счет снижения налоговой нагрузки.
Также президент порекомендовал гражданам присмотреться к отечественному автопрому.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что перенос введения новых правил расчета утильсбора направлено на защиту граждан, которые заказали авто раньше публикации закона.