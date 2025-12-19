Повышение утильсбора в России носит временный характер

Мера связана с необходимостью пополнения бюджета для финансирования технологического развития страны

Повышение утилизационного сбора в России, которое вступило в силу с 1 декабря, носит временный характер, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии.

«Связано это с попыткой Минфина получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что новые тарифы утильсбора лишь косвенно помогают отечественному автопрому. Введение меры ведет к росту стоимости автомобилей, в первую очередь машин мощностью около 160 лошадиных сил.

Глава государства выразил надежду, что мера не будет вечной и что выбор граждан со временем улучшится: либо за счет роста доходов, либо за счет снижения налоговой нагрузки.

Также президент порекомендовал гражданам присмотреться к отечественному автопрому.

