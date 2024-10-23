Потенциал развития креативных индустрий обсудили на комиссии Госсовета «Экономика и финансы»

Заседание прошло под председательством первого вице-губернатора Челябинской области

Первоочередные задачи по реализации закона «О развитии креативных индустрий» обсудили на комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», заседание которой провел первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк.

Напомним, закон, который определяет основные понятия креативной экономики, субъектов этой деятельности и элементы господдержки, вступит в силу в феврале 2025 года.

Открывая обсуждение, Иван Куцевляк отметил, что обсуждение посвящено одной большой теме — определению ближайших шагов по раскрытию потенциала развития креативных индустрий:

«В новом „майском“ указе президента развитие креативных индустрий в экономике определено одной из задач для достижения национальной цели — устойчивой и динамичной экономики. В августе принят соответствующий федеральный закон. В ближайшее время ожидается назначение федерального органа, курирующего эту работу, в лице Минэкономразвития России. И поскольку закон уже есть, необходимо начинать работу по его внедрению на практике».

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и один из авторов закона Денис Кравченко подчеркнул, что креативная экономика является безусловным приоритетом сегодня.

«Наша цель — поддержать естественный рост этого сектора для достижения основных показателей, установленных концепцией развития творческих индустрий до 2030 года. Креативная экономика особенно важна сегодня благодаря своей низкой зависимости от санкций и способности создавать высокую добавленную стоимость конечной продукции», — уточнил он.

По его словам, в Госдуме сформирован экспертный совет по развитию креативной экономики. В рамках совета, в том числе, планируется определить пути синхронизации федерального и регионального законодательства в области творческих индустрий. Денис Кравченко добавил, что в этой работе будут изучены наиболее успешные практики в регионах. В этом направлении он попросил поддержки комиссии Госсовета, на площадке которой возможно обобщить все успешные региональные кейсы для их последующего тиражирования.

Директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития РФ Святослав Сорокин отметил, что принятый закон закрыл существенные пробелы в законодательстве, определив основные понятия креативной экономики, субъектов этой деятельности и элементы государственной поддержки. В настоящее время министерство активно работает над подзаконными актами.

Директор Дивизиона развития креативной экономики автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Екатерина Черкес-заде сообщила об итогах работы, проведенной АСИ по определению приоритетных отраслей креативной экономики. Так, в рамках исследований выделено 16 отраслей:

«Теперь важно понять какой вклад вносит каждая индустрия. При этом сами представители этих отраслей должны оценить свои возможности, барьеры и обозначить меры поддержки, которые нужны. Сейчас эта работа проводится уже на базе Минэкономразвития с подключением профильных министерств. Мы надеемся к концу года увидеть результат этой работы, чтобы определить приоритетные направления с точки зрения вклада в ВВП».

Добавим, участие в совещании приняли представители регионов России. Они поделились своим идеями и предложениями по поддержке креативного сектора на региональном уровне. Предложения, выработанные по итогам заседания, будут учтены в работе комиссии и при необходимости направлены на проработку в Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив.