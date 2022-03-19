Поставщиков техники для челябинского Мининформа оштрафовали за сговор

Две челябинские компании заплатят в сумме 3,4 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области выявило сговор на аукционах по поставке программно-аппаратного комплекса безопасности — специальных устройств для защиты операционных систем. Закупку устраивало региональное министерство информационных технологий, связи и цифрового развития. Как сообщает пресс-служба УФАС, общий доход челябинских компаний «ЦИТ «Озон» (ранее называлась «Энигма-плюс») и «Форт Бит», заключивших антиконкурентное соглашение, составил 20,6 млн рублей.

«При участии в двух аукционах в сентябре 2019 года ответчики использовали модели поведения „единственный поставщик“, „единственный победитель“ и создавали видимость конкурентной борьбы. Заявки на участие в аукционах подавались с одного IP-адреса. В торгах происходило минимальное снижение начальной максимальной цены контракта (0,5%), что обусловлено отсутствием соперничества между указанными компаниями. Они согласовывали тактику, в результате чего победителем являлось ООО „Форт Бит“», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

За нарушение закона о защите конкуренции компанию «ЦИТ ОЗОН» оштрафовали на 2 млн рублей, «Форт Бит» — на 1,4 млн рублей. Деньги поступят в федеральный бюджет. Правомерность решения Челябинского УФАС накануне подтвердил апелляционный суд.