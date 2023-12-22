Поставщик металлопродукции из Копейска не сумел доказать неучастие в картеле

Компании «Стройресурс» придется заплатить свою часть пятимиллионного штрафа

Суды трех инстанций подтвердили правомерность штрафа 5,3 млн рублей, наложенного на участников картеля на торгах по поставке металлопродукции, — пять компаний в 2018—2021 годах помогли друг другу выиграть более 50 торгов, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

«Антимонопольная служба установила, что компании фактически осуществляли свою деятельность по одному адресу. На рабочих столах и компьютерах сотрудников одной организации обнаружены документы, используемые при работе другими участниками картеля. В большинстве закупок совпадали IP-адреса при подаче заявок и ценовых предложений. Директора отдельных компаний наделяли полномочиями сотрудников своих конкурентов — полномочиями на предоставление документов и получение ЭЦП в удостоверяющем центре», — рассказали в ведомстве.

Антиконкурентные модели поведения участники картеля реализовали на 54 торгах.

За нарушение требований закона «О защите конкуренции» ведомство оштрафовало ООО «Стройресурс» (Копейск), ООО «Инструмент-Трейд» (Челябинск) и ООО «ОПТТОРГ» (Копейск) на 5,3 млн рублей. Последние две компании свои штрафы уплатили, «Стройресурс» пытался оспорить решение антимонопольщиков, однако суды трех инстанций, в том числе арбитраж, подтвердили законность штрафа.