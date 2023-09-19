Последние Volkswagen Polo российской сборки продали в Магнитогорске

Дилеры больше не предлагают машины, выпушенные в Калуге

Дилер Volkswagen в Магнитогорске продал две последние модели Polo, выпущенные на заводе бренда в Калуге. Больше у продавцов по всей стране нет в наличии таких машин, пишет «Газета.Ru».

По данным издания, последние два автомобиля Volkswagen Polo дилерский центр продал на неделе с 11 до 17 сентября 2023 года. Машины в комплектации Respect в Магнитогорске купили за 2,1 млн рублей. Сведения Automotive Group Rus (название бывшего российского представительства Volkswagen) подтверждают, что в продаже больше нет произведенных в России Volkswagen Polo.

Седаны Volkswagen Polo выпускали на заводе Volkswagen в Калуге в 2010-2022 годах. Лифтбэки Volkswagen Polo на российском рынке продавались в 2020-2022 годах. В 2022-м на фоне санкций западных стран против России бренд ушел с нашего рынка. Завод в Калуге был продан дилерскому холдингу «Авилон» в мае 2023 года. Новый владелец вел переговоры о сотрудничестве с производителем Chery из Китая. До конца 2023-го в тестовом режиме начнут сбору машин. После того, как будут налажены производственные процессы, планируется локализовать выпуск комплектующих.