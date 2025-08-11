Порядка 70 компаний Челябинской области и Беларуси собрал бизнес-форум в Минске

Открыл деловое мероприятие южноуральский губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приветствовал участников бизнес-форума в Минске, посвященного укреплению сотрудничества между компаниями Южного Урала и Республики Беларусь. Мероприятие стало площадкой для прямых переговоров сторон, собрав порядка 70 участников, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В приветственном слове Алексей Текслер выразил благодарность за теплый прием и отметил важность белорусского партнерства для возглавляемого региона:

«Беларусь была и остается одним из наших важнейших торговых партнеров. Радует, что наши взаимные поставки стабильны, а по отдельным направлениям растут. Собственно, импорт из Республики Беларусь у нас все последние пять лет только растет хорошими темпами, несмотря ни на какие обстоятельства».

Он обратил внимание на то, что замещение товаров из дальнего зарубежья, недружественных стран — это прямое исполнение поручений, которые дают и президент России Владимир Путин, и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Губернатор проинформировал участников о проведенной встрече с белорусским лидером, где обсуждались перспективы промышленной кооперации, в частности в области робототехники, а также отметил успешный опыт работы постоянного павильона Челябинской области в Минске и призвал белорусских партнеров активно использовать эту площадку для развития деловых контактов.

Также он остановился на важности прямого авиасообщения между Челябинском и Минском для развития деловых и туристических связей.

«Считаю, что перспективы и возможности у нас максимальные по всем направлениям», — резюмировал губернатор.

Заместитель министра промышленности Республики Беларусь Денис Бакей, в свою очередь, выразил благодарность Алексею Текслеру и представителям делегации региона за внимание к развитию двусторонних отношений. Он подчеркнул динамичное развитие взаимодействия с Челябинской областью и отметил стабильный рост товарооборота в течение последних пяти лет.

«Мы должны принять все необходимые меры к сохранению достигнутого товарооборота, к его укреплению и росту. Возможности, компетенции и заинтересованность у нас с вами есть», — обратился Денис Бакей к присутствующим.

Замминистра также информировал о возможности приобретения белорусской продукции российскими потребителями на льготных условиях благодаря государственным программам поддержки.