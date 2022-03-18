АспроGO
Интернет и экономика стремительно меняются. Соцсети блокируют, а зарубежные компании уходят из России. Онлайн-бизнес ждут новые испытания.
Как адаптироваться к переменам? Чем вооружить свой бизнес? Как не потерять клиентов в непростое время? На эти и другие вопросы ответим на онлайн-конференции АспроGo 22 марта в 14 МСК.
Кому будет полезна эта конференция?
Всем, кто присутствует в интернете, — блогерам, фрилансерам, самозанятым, маркетологам и владельцам бизнеса.
Программа конференции
1. Логистика в современных условиях: текущая обстановка на рынке перевозок.
Павел Масленников, руководитель проектов развития Trasko, заместитель председателя комитета ЮУТПП по транспорту и логистике.
2. Маркетинг ≠ Instagram: как продвигать бизнес сегодня.
Маргарита Хрущева, независимый интернет-маркетолог.
3. Быстрый запуск для быстрых перемен: запускаем онлайн-бизнес на сайте.
Полина Шаимова, продакт-менеджер Аспро.
4. Антикризисный маркетинг в условиях неопределенности.
Елена Быкова, экс-директор по маркетингу фармкомпании «Полисорб», коуч ICF.
5. Презентация нового продукта Аспро. Cloud — сердце экосистемы Аспро.
Ярослав Егоров, руководитель отдела продаж и партнерского направления Аспро.
6. Продвижение сайта в поисковых запросах: актуальные инструменты в текущих условиях рынка.
Павел Памухин, основатель и руководитель «Имиджмарк».
Дата и время мероприятия — 22 марта в 14:00 по МСК.
Почему стоит посетить АспроGo?
Спикеры расскажут, как изменится сфера e-commerce в России, поделятся полезными инструментами, которые помогут бизнесу в кризисный период.
Конференция пройдет в онлайне. Участие бесплатное по предварительной регистрации: https://clck.ru/dsSxx.