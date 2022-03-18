Пользователей интернета приглашают принять участие в конференции АспроGO

Мероприятие состоится в режиме онлайн 22 марта

АспроGO

Интернет и экономика стремительно меняются. Соцсети блокируют, а зарубежные компании уходят из России. Онлайн-бизнес ждут новые испытания.

Как адаптироваться к переменам? Чем вооружить свой бизнес? Как не потерять клиентов в непростое время? На эти и другие вопросы ответим на онлайн-конференции АспроGo 22 марта в 14 МСК.

Кому будет полезна эта конференция?

Всем, кто присутствует в интернете, — блогерам, фрилансерам, самозанятым, маркетологам и владельцам бизнеса.

Программа конференции

1. Логистика в современных условиях: текущая обстановка на рынке перевозок.

Павел Масленников, руководитель проектов развития Trasko, заместитель председателя комитета ЮУТПП по транспорту и логистике.

2. Маркетинг ≠ Instagram: как продвигать бизнес сегодня.

Маргарита Хрущева, независимый интернет-маркетолог.

3. Быстрый запуск для быстрых перемен: запускаем онлайн-бизнес на сайте.

Полина Шаимова, продакт-менеджер Аспро.

4. Антикризисный маркетинг в условиях неопределенности.

Елена Быкова, экс-директор по маркетингу фармкомпании «Полисорб», коуч ICF.

5. Презентация нового продукта Аспро. Cloud — сердце экосистемы Аспро.

Ярослав Егоров, руководитель отдела продаж и партнерского направления Аспро.

6. Продвижение сайта в поисковых запросах: актуальные инструменты в текущих условиях рынка.

Павел Памухин, основатель и руководитель «Имиджмарк».

Дата и время мероприятия — 22 марта в 14:00 по МСК.

Почему стоит посетить АспроGo?

Спикеры расскажут, как изменится сфера e-commerce в России, поделятся полезными инструментами, которые помогут бизнесу в кризисный период.

Конференция пройдет в онлайне. Участие бесплатное по предварительной регистрации: https://clck.ru/dsSxx.