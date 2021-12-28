Полпред Владимир Якушев в 2022 году сделает упор на поддержку розничной торговли

Заявление представителя президента в УрФО прозвучало во время встречи с главой Минэкономики РФ Максимом Решетниковым

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Федеральные чиновники обсудили макроэкономические показатели Уральского округа в 2021 году.



Полпред отметил, что в округе, как и в целом по России, растет число занятых в малом и среднем бизнесе: субъектов МСП на Урале насчитывается почти полмиллиона, за год удвоилось число самозанятых — со 134 до 270 тысяч человек. Индекс промышленного производства за 11 месяцев 2021 года составил 106,4 процента, а по итогам декабря может стать еще выше. Это возможно за счет роста промышленности в Ямало-Ненецком автономном округе и ХМАО-Югре.

Благодаря росту экономики выросли и налоговые отчисления от уральских субъектов экономики: в январе-ноябре в налоговую систему от УрФО поступило 6,6 триллиона рублей, что сравнимо с доковидным периодом, а показатели 2020 года превышает на 65 процентов.

«Социально-экономические показатели округа выглядят в целом позитивно, но мы также видим точки роста. Нужно стимулировать оборот розничной торговли, увеличивать инвестиции в основной капитал, тщательно следить за уровнем инфляции», — резюмировал Владимир Якушев.

Как сообщало Первое областное информагентство, в Челябинской области индекс промышленного производства даже выше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу, — с начала года он вырос почти на 9 процентов.