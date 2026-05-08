Половина челябинцев приглашает для переезда частных грузчиков

Средний чек достиг 20 тысяч рублей

Половина челябинцев привлекали или намерены приглашать для организации переезда частных грузчиков, а 27% — компании, работающие в сфере грузоперевозок. Средний чек в этом году достиг 20 тысяч рублей, сообщили аналитики «Авито Услуг».

При организации переезда важнее всего гарантия сохранности вещей — этот аспект отметили более двух третей опрошенных (69%). Более 60% также обращают внимание на опыт исполнителей (61%), а более половины — на фиксированную цену (54%).

Главный ориентир — стоимость: ее указали 68% респондентов. Отзывы и рейтинг важны для 60% опрошенных, а рекомендации знакомых — для почти половины (50%). В среднем челябинцы готовы потратить на переезд без учета ремонта и стоимости самого жилья порядка 20 тысяч рублей.

Более четверти жителей (27%) планируют сменить жилье в ближайшее время, а более половины опрошенных (52%) такой опыт уже имеют. Сам переезд для более половины челябинцев (55%) — радостное событие, более четверти воспринимают его как неизбежную рутину, и лишь 10% — как стресс.