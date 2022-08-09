Покупаем валюту: как выгодно обменять рубли на доллары в Челябинске

Выясняем, какие лимиты установили банки по выдаче иностранных купюр

Центробанк ограничил выдачу наличной иностранной валюты в коммерческих банках: сегодня они могут продавать только ту валюту, которая поступила к ним с 9 апреля 2022 года. Это значительно сократило объемы готовых к выдаче долларов и евро. В некоторых обменных пунктах установили лимиты по выдаче купюр в сутки, в других — ввели предзаказ. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, сложно ли купить валюту в Челябинске.

Действуют лимиты

Прежде чем отправиться в пункты обмена валюты, мы вооружились легендой, что приобрели горящий тур за рубеж и срочно потребовалось перед вылетом обменять 200 тыс. рублей на доллары или евро.

По официальному курсу Центробанка на 9 августа, доллар укрепился до 60,32 рубля, то есть на 200 тыс. рублей мы можем прикупить 3,3 тыс. американских долларов. Но по такому выгодному курсу сделать это можно, разве что совершив сделку на бирже. Коммерческие банки устанавливают свою цену на валюту, и она, как правило, намного выше биржевых котировок.





Так, в отделении Сбербанка обменять рубли на доллары или евро можно без комиссии: доллар здесь продают по 73,82 рубля, евро — по 80,27 рубля. За 200 тыс. рублей в кассе банка нам выдадут 2,7 тыс. долларов. Но в небольшом офисе, расположенном в микрорайоне Парковом, такой суммы не оказалось.

«У нас в наличии только 1 тыс. долларов — это все, что есть на данный момент в кассе. К сожалению, ничем не могу помочь. Вы можете обменять только часть средств, а затем проехать в другое соседнее отделение банка», — сообщила менеджер банка.

Отказавшись от частичного обмена суммы, едем в соседнее отделение Сбербанка, но и там не более 1 тыс. долларов в наличии. Обращаемся в отделение Альфа-банка, расположенного на Комсомольском проспекте.

«Мы вообще не занимаемся обменом валюты. У нас такая услуга доступна только в головном офисе на ул. Кирова. Но лучше предварительно позвонить туда и уточнить по наличию суммы, на которую вы хотите совершить сделку», — советует менеджер банка.

Столкнувшись с трудностями с обменом валюты в представительствах федеральных банков, направляемся в региональные отделения кредитно-финансовых организаций. На северо-западе одно из востребованных отделений, где всегда большой поток посетителей, — офис Уралпромбанка на Комсомольском проспекте, 111. Американский доллар здесь продают по 69,50 рубля, евро — по 72,00 рубля. Поскольку курс для обмена весьма привлекательный, решаемся на покупку долларов здесь.

«Можем продать вам не более 2 тыс. долларов — это максимум в сутки, большую сумму не продаем сейчас. Выкупайте часть суммы и приходите завтра, сделав предзаказ, — тогда деньги точно будут», — говорит представитель банка.

Отказываемся от частичного выкупа валюты и продолжаем поиски дальше.

В поисках выгоды

В отделении Челябинвестбанка по ул. Чайковского, 183 в Калининском районе проходим сразу к кассе. Рядом на табло размещена информация, что доллары здесь продают по 70,00 рубля, евро — также по 70 рублей. Обсуждать условия сделки приходится на виду у других посетителей банка, что не совсем комфортно и небезопасно (почему — об этом ниже). Но зато результат переговоров с представителем банка удивляет.

«Доллары и евро есть в наличии, можете произвести обмен прямо сейчас и без комиссии. Никаких ограничений по суммам нет, вы сможете обменять 200 тыс. рублей на 2 тыс. 850 долларов США, получив всю сумму сразу», — сообщила менеджер банка.

Берем паузу и выходим из отделения банка, чтобы подготовить всю сумму денег для обмена. В это время на ступеньках банка нас окликает мужчина вполне презентабельного вида, сообщая, что курс обмена валюты в банках вообще-то не очень выгодный. Мол, можно поискать в сети Интернет частные компании и даже физлиц, которые меняют рубли на доллары по более выгодным ценам. Услышав, что такой обмен нам неинтересен, он испаряется, как будто и не было вовсе.





Оказывается, параллельно легальному рынку обмена валюты развивается еще и другой — «теневой». Ограничения по суммам покупки валюты в коммерческих банках, а также физическое отсутствие долларов и евро в кассах становится причиной таких окликов на ступенях банков. В дальнейшем это может создать для банковской финансовой системы серьезные риски. В поисках выгодного предложения по обмену валюты легко попасться мошенникам в руки.

Напомним, российское законодательство запрещает продажу и покупку валюты с рук. Обмен валюты — это лицензируемый вид деятельности, который регулируется законом о валютном регулировании и валютном контроле, а также законом о Центральном банке РФ.

В случае если у клиента банка имеются валютные счета в коммерческих банках, то он вправе снять со своих счетов и вкладов только ту валюту, которая находилась там до 9 марта 2022 года, и не более 10 тыс. долларов. Данные ограничения Центробанк продлил до 9 сентября 2022 года. В рублях можно снять средства без ограничений.

«У клиентов есть возможность приобрести наличную валюту в отделениях Сбербанка. Купить можно не только доллары и евро, но и еще порядка пятнадцати валют. Правда, банк может продать только ту валюту, которая поступила в кассы банка начиная с 9 апреля 2022 года, поэтому крупной суммы может не оказаться», — уточнили в пресс-службе Сбербанка.

Какую сумму для обмена валюты считать крупной, в коммерческих банках не уточнили. Согласно нашему эксперименту, одномоментная покупка до 1 тыс. долларов не вызовет затруднений. Если потребуется большая сумма, то придется потратить время на то, чтобы ее заполучить.