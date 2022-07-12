Подведены итоги акции «100 призов от НОВАТЭК-Челябинск»

Больше всего победителей в Магнитогорске

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» подвела итоги акции «100 призов от НОВАТЭК-Челябинск», которая проходила с 15 апреля по 30 июня 2022 года. Среди отказавшихся от бумажной квитанции абонентов определены 100 победителей, каждый из которых получит 1 000 рублей в счет оплаты за газ.





Итоги прошедшей акции оказались в пять раз выше предыдущих по стимулированию отказа от бумажных квитанций. Наибольшее количество победителей зафиксировано на Магнитогорском (29 абонентов), Челябинском (26 абонентов) и Коркинском (10 абонентов) участках.

«Акции с предложением „Откажись от бумажной квитанции“ наша компания проводит с 2015 года. Уже почти пятая часть абонентов отказалась от бумажной квитанции и присоединилась к инициативе использования ее электронной квитанции, оценив все преимущества такого решения», — отметил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Подробная информация о победителях акции «100 призов от «НОВАТЭК-Челябинск» размещена здесь.

Отметим, что отказ от бумажной квитанции является одним из обязательных условий достижения максимального уровня в действующем с сентября 2021 года Клубе «НОВАТЭК-Челябинск».

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ООО «НОВАТЭК-Челябинск» — 100%-ое дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа — ОАО «НОВАТЭК». С января 2012 года Компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ОАО «НОВАТЭК».