Подрядчика оштрафовали за срыв благоустройства в парке Курчатовского района Челябинска

Нарушения обнаружила прокуратура

В Челябинске прокуратура Курчатовского района во время выездной проверки выявила нарушения при исполнении контракта на благоустройство. Срок, установленный договором, подрядчик сорвал, сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания «Стрела Плюс» по контракту с администрацией Курчатовского района должна была к 15 июля 2024 года обустроить входную группу парка с сухим фонтаном. На работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» направляли 30 миллионов рублей.





В августе 2024-го прокуратура обнаружила, что благоустройство не закончено, а продолжается. Подрядчик объяснил срок срыва работ неблагоприятной погодой и изъянами в проектной документации, которые выявили уже при благоустройстве, а для их разрешения нужны были дополнительные согласования. Однако компания могла заключить допсоглашение к контракту.





По требованию прокуратуры подрядчика оштрафовали за нарушение контрактных обязательств почти на 15 миллионов рублей. Решение суда юридическим лицом обжаловано и оставлено без изменений. Работы по обустройству завершены. В ноябре 2024 года приняты комиссией без замечаний.