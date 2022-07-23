Подрядчика на обслуживание автобусов №15 ищут в Челябинске

Рассказываем, каковы цена и условия контракта

В Челябинске объявили аукцион на обслуживание автобусов, следующих по маршруту № 15 «ЧМК — ПКиО». Начальная стоимость — 217 682 608,6 рубля. Это первый многолетний контракт сроком на три года, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

«Размещен первый многолетний контракт для обслуживания одного из маршрутов агломерации, на который выйдут 15 новых низкопольных автобусов большого класса. Ориентировочная дата выхода на маршрут нового транспорта — 1 ноября»,— говорится в сообщении.

Транспорт, который подрядчику предстоит приобретать самостоятельно в лизинг по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», должен иметь не менее 30 мест для сиденья, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, валидаторы и камеры наблюдения. Кроме того, водители должны будут выходить на линию в форме.

Известно, что первый рейс будет отправляться от ЧМК не позднее 6:00, а последний прибывать на конечную не ранее 23:00. Интервалы движения в пиковые часы составят 7 минут, в дневное время — 10 минут, в вечернее время — не более 20 минут.