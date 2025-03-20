Поддержку челябинских заводчан от работодателя оценили на всероссийском уровне

Каждого сотрудника ОМК обеспечили полисом ДМС и бесплатными обедами

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В Москве назвали лауреатов Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Награду за лучшие в России программы по поддержке сотрудников и их семей получила Объединенная металлургическая компания (ОМК), у которой в Челябинске находится завод «ОМК Трубодеталь» и два вагоноремонтных депо — в Златоусте и Карталах.

В 2024 году ОМК направила на социальную поддержку коллектива 2,4 миллиарда рублей. В частности, компания обеспечила каждого сотрудника полисом ДМС и бесплатными обедами на рабочих местах. Кроме этого, 1,5 тысячи сотрудников, которые воспитывают трех и более детей, являются одинокими родителями или родителями детей с инвалидностью, ежегодно получают от работодателя материальную помощь и подарочные сертификаты на покупку детских товаров для каждого ребенка в рамках акции «Забота объединяет». Многодетным мамам предоставляют дополнительные отпуска, в том числе — оплачиваемые. Ежегодно на отдых компания направляет около двух тысяч детей по льготным путевкам.

Получая награду, председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых отметил, что качество жизни в городах присутствия ОМК всегда было не менее важно, чем рабочие места на предприятиях. В регионах, где расположены предприятия ОМК, компания поддерживает школы, спортивные секции, проводит научные фестивали, детские и семейные творческие праздники.

Вклад в реализацию приоритетных национальных проектов России в Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» отмечают уже второй год подряд. Программы металлургов по поддержке сотрудников и их семей признали лучшими в России и в 2024 году.

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Рекламодатель — АО «ОМК».