Под новые санкции ЕС и США попали четыре предприятия из Челябинской области

На заводы наложили экспортные ограничения

Лидеры стран, входящих в Европейский союз, согласовали и утвердили шестой пакет санкций против России. Ограничения вводятся из-за военной спецоперации на Украине. Перечень предприятий, банков и бизнесменов, попавших под новые санкции, опубликован в официальном журнале ЕС. Параллельно очередные ограничения обнародовало правительство США. Список содержится в официальном журнале Federal Register.

Ограничения ЕС наложены на три предприятия из Челябинской области — радиозавод «Полет» (Челябинск), «НПО электромеханики» (Миасс) и «Уралэлемент» (Верхний Уфалей). Суть санкций — запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения — используемых как в гражданских целях, так и при создании вооружения, а также запрет на поставку 80 видов химикатов.

Радиозавод «Полет» занимается разработкой и серийным производством наземного радиотехнического оборудования, которое используется в центрах управления воздушным движением аэропортов. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех».

«НПО электромеханики» разрабатывает и производит оборудование, необходимое для систем управления ракетно-космической техники. Предприятие входит в «НПО машиностроения», которое является частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

В этот же холдинг (в составе концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор») входит «Уралэлемент». Предприятие разрабатывает и производит химические источники тока для вооружения и военной техники.

В апреле эти же три предприятия попадали под экспортные санкции США. Сейчас же Соединенные Штаты Америки внесли в новый пакет ограничений уральский филиал научно-производственного объединения «Элерон». Он находится в Озерске, занимается проектированием объектов ядерного топливного цикла и ядерного оружейного комплекса. Организация входит в госкорпорацию «Росатом».

Кроме того, под санкциями ЕС, США и Японии находятся Миасский машиностроительный завод, Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, концерн «Уралвагонзавод» (в него входит Челябинский тракторный завод). Также ЕС накладывал ограничения на основного акционера ПАО «ММК» Виктора Рашникова.

Добавим, что новый пакет санкций предусматривает отключение от системы SWIFT трех российских банков — Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Работа этих организаций в России никак не изменится. Кроме того, на территории Евросоюза прекратят вещание телеканалы «Россия РТР» / «РТР Планета», «Россия 24», «ТВ Центр — международный».