Почти четверть семей в Челябинской области могут купить квартиру в ипотеку

Южный Урал вошел в топ-15 регионов по доступности жилищного кредита

В Челябинской области приобрести двухкомнатную квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке могут 23,1% семей. Ежемесячный платеж по кредиту составит 62,4 тысячи. С такими показателями Южный Урал занял 13‑е место в рейтинге издания «РИА Новости» по доступности ипотеки.

В тройке лидеров рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийск и Чукотка: там купить в ипотеку двухкомнатную квартиру могут более 40% семей. Ежемесячный платеж варьируется от 72 до 114 тысяч рублей.

Аутсайдеры рейтинга — Дагестан, Крым и Севастополь: там позволить себе купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке могут лишь 3% семей. Ежемесячный платеж составит от 73 тысяч в Дагестане до 132 тысяч — в Севастополе.

Рейтинг основан на данных Центробанка, Росстата и СберИндекса. В расчет брали семьи, которые смогут вносить ежемесячные платежи и осуществлять повседневные расходы. Предполагалось, что 70% денег, оставшихся после вычета прожиточных минимумов, идет на выплату ипотеки, 30% — на прочие расходы. Размер кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров в каждом регионе при первоначальном взносе 30%.