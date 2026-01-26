Почти 5 млрд рублей привлек малый и средний бизнес Челябинской области в 2025 году

Средства позволили закупить оборудование, выполнять крупные заказы и сохранять рабочие места

За прошлый год малые и средние предприятия Челябинской области привлекли 4,9 миллиарда рублей на развитие благодаря поддержке регионального центра «Мой бизнес». Эти средства помогли предпринимателям закупить оборудование, выполнить крупные заказы и сохранить рабочие места.

Особое внимание в работе центра уделялось технологическим и инновационным компаниям, что позволило региону войти в тройку лидеров по стране по программе «доращивания». Расширилась и поддержка для новых предпринимателей — участников СВО, которым помогали с обучением и оформлением документов на гранты.

Также продолжилась работа с аграрным сектором, активно развивающим агротуризм. В 2025 году 10 тысяч туристов посетили пять фермерских маршрутов области. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и будет продолжена в 2026 году.