Почти 4 млн туристов посетили Челябинскую область в 2021 году

В регионе заметно вырос турпоток

В течение 2021 года Челябинскую область посетили 3 926 726 туристов. Увеличение количества гостей региона по сравнению с 2020-м (3,063 млн) и «доковидным» 2019-м (3,055 млн) составило почти 28%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.

Более 60% гостей Челябинской области являются жителями соседних регионов. Из Свердловской области в 2021 году приехали 1,6 млн туристов (42%), из Башкортостана — 515 тыс. (13%), а из Курганской области — 418 тыс. (10,7%).

«Такому росту турпотока способствовали несколько факторов: активное продвижение турпотенциала Челябинской области — запуск турпортала, брендового маршрута, туристического вагона метро по Сокольнической ветке в Москве, два подряд жарких солнечных лета, когда базы отдыха Челябинской области были переполнены отдыхающими, и ограниченность возможности отдыха за границей, связанная с коронавирусной инфекцией. Помимо этого, одной из наиболее эффективных мер поддержки отрасли стала программа туристического кешбэка», — отметили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Самым туристическим днем в Челябинской области в прошлом году стало 2 июля — одновременно в регион приехали 36 100 человек. На втором месте по популярности — майские праздники: 1 мая область посетили 33 172 гостя. По данным министерства, 43% туристов — люди в возрасте от 25 до 44 лет. Больше половины — 52% — мужчины. Средние ежедневные траты в турпоездке составляют 2181 рубль. 42% туристов, посетивших региона, имеют ежемесячный уровень доходов 30—50 тыс. рублей.

«Увеличение количества туристов по сравнению даже с 2019 годом, когда еще были открыты все границы, говорит о том, что туристический потенциал Южного Урала развивается не только количественным, но и качественным образом. Туристы, остающиеся с ночевкой в регионе, наиболее важны для отрасли. Кроме того, эти данные говорят о том, что для соседних территорий Челябинская область — понятный, интересный и доступный регион для отдыха», — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Объем турпотока в Челябинскую область определяется на основе данных компании «Мегафон». Машинный интеллект анализирует информацию от всех сотовых операторов и определяет как туристов тех абонентов, которые провели от 24 часов до 23 дней в одном месяце на определенной территории, при этом не работают и не живут на ней. Сервис исключает из числа туристов транзитных автомобилистов и пассажиров.